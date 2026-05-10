Una pelea brutal en el sistema de poder que llevó a Milei al gobierno

Deja vu. Es lo que viven a esta altura los actores de poder que llevaron a Javier Milei a lo más alto. El arco que fracasó en tiempo récord con la aventura de Mauricio Macri en la Casa Rosada y apostó después por Milei empieza a resignarse: la reelección del ex panelista se complica cada vez más y la rotonda para retomar popularidad no aparece. Milei se está albertizando.

Manuel Adorni es bastante más que un nuevo rico impresentable. Es el hombre bomba que una facción de Comodoro Py eligió para detonar y es también una estación en la guerra de poder que todavía puede escalar hacia lo más alto. Otra vez, desde el juzgado federal número 4 de Ariel Lijo empiezan a revolear material para reponer en cartelera el show de la corrupción con nuevos protagonistas. Verdadero accidente de la historia, la sociedad Milei hermanos se dedicó a recaudar sin tomar precauciones con la familia judicial. El nombramiento de Juan Bautista Mahiques fue un reflejo tardío y dejó herido a Lijo y a un grupo de jueces acostumbrados a fijar el precio de la libertad ajena.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El candidato frustrado a ministro de la Corte Suprema puso al todavía jefe de gabinete a la parrilla y aporta contenidos que se transmiten en cadena nacional desde hace dos meses. Pero conserva al mismo tiempo un posgrado en regular expedientes: los Milei deberían agradecerle que la causa Andis duerme sin sobresaltos. Cuando Lijo apura la artillería contra Adorni, pasa por encima del fiscal Gerardo Pollicita, el íntimo amigo de Mahiques hijo que demora en forma increíble el llamado a indagatoria para el esposo de Bettina Angeletti.

Los que conocen los tribunales de Retiro dicen que hoy 5 de los 8 jueces federales se desligan de la suerte de los Milei. Junto con Lijo, hacen sistema Marcelo Martinez de Giorgi, María Servini, Julian Ercolini y el líbero Sebastian Casanello, víctima de una operación con testigos falsos de Santiago Viola, el abogado que reclutó a Mahiques como custodia personal de Karina. Mirado en perspectiva, el deja vu exhibe escenas cada vez más patéticas. Alejandro Fantino ya no tiene a Carlos Stornelli a la ofensiva y sentado a la mesa de Animales Sueltos: ahora trata de reanimar a Adorni en cámara.

Si no fuera por el insumo que la familia judicial aporta al derrumbe del experimento libertario, Patricia Bullrich seguiría alineada sin fisuras y negaría cualquier “agonía”. Furiosa con la ex ministra, la secretaria general de la presidencia llevó a Mahiques el jueves a San Juan para participar de la Expo Minera con gobernadores y empresarios. En el gobierno admiten que la única explicación de Mahiques en la comitiva es que en el viaje analizaron el frente judicial. El ex fiscal general del PRO en la ciudad tiene que cumplir con demasiados encargos. “Está cobrando viáticos, pero no da respuestas”, dice alguien que pone en el centro la relación de Mahiques con Claudio “Chiqui” Tapia.

En su visita a San Juan, la hermana del presidente cerró el apoyo del gobernador Marcelo Orrego para la eliminación de las PASO, justo lo que no consigue del PRO que responde a Mauricio Macri. También visitó a los directivos de la multinacional Vicuña, el CEO Ron Hochstein y el country director José Morea, a cargo del megaproyecto que se presenta como uno de los más grandes del mundo en cobre, oro y plata. Es la prueba de que el país que pretenden los Milei existe, pero no compensa el crecimiento de la desocupación abierta en todo el país.

Bullrich olfatea lo mismo que un ala de Comodoro Py: Milei está en un declive pronunciado y tiene la manzana rodeada. La senadora ya se propone como recambio con una ambición renovada, que excede por mucho la candidatura en la Ciudad que le adjudica Karina. Que Bullrich, que se quedó afuera del balotaje hace dos años y medio, aparezca como el plan B de un ala del establishment habla más del default de alternativas en las elites empresarias que de sus méritos.

Dos dirigentes, uno de ellos muy cercano a Macri, desmienten que el ex presidente haya tenido un acercamiento con Bullrich. “Cero reuniones. Él la considera una desagradecida, por decirlo suavemente. Y no es de olvidar tan fácil”, dicen. Como prueba, está la fría respuesta del ingeniero ante el abrazo de oso en la cena de la Fundación Libertad. Macri vio la apurada de Bullrich a Milei desde Francia, a donde viajó en los últimos días. Su objetivo es plantar candidatos en las 150 localidades más importantes del país y esperar a que la situación decante. Tampoco se va a matar trabajando: de hecho, piensa volver por unos días y después irse al Mundial de Fútbol. Algo es evidente: su teléfono, que había dejado de sonar, volvió a activarse con el derrumbe de Milei en las encuestas. Lo llaman gobernadores y empresarios que tienen miedo de que el fracaso del ex empleado de Eduardo Eurnekian arrase una vez más a las ideas liberales.

Macri no se olvida que hasta hace unos meses la ex ministra de Seguridad le reclamaba que colabore con el proyecto y no ponga obstáculos. Más todavía, en el PRO se acuerdan de lo que Bullrich dijo en LN + hace apenas un año, cuando el Senado rechazó los pliegos de Lijo y Garcia Mansilla:

-Macri se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto al presidente Milei. Me dio lastima. Es la vendetta, le salió el tanito, la vendetta total y absoluta de una persona que está con bronca, entonces actúa por impulso y no por inteligencia, dijo.

-¿Macri se vengó de Milei decis vos?

-Pero no tengas la menor duda. No quiere aceptar que al gobierno le va bien.

Entre los residuos del macrismo, el enojo con Bullrich se mantiene. “Ella está donde está por el apoyo que le dieron primero Macri y después Milei. Los que estamos adentro sabemos que siempre se salva sola: es lo único que le importa. Cuando habla de su electorado, se está apropiando de algo que la excede”, dicen. Con un posgrado en oportunismo, Bullrich puede decir que no es la única. De repente, Diego Santilli se acordó que estaba afiliado al PRO.

El partido que fundó Macri parecía hasta hace poco un sello sin destino pero ahora los que no se fueron se autoperciben en alza. Piensan que el derrumbe de Milei en las encuestas eleva otra vez las acciones del PRO, que vuelven a crecer en el Congreso. Todo ese frente está astillado porque Cristian Ritondo es un histórico enemigo de Bullrich.

Hay demasiados cortocircuitos entre los socios de ayer. Desde hace cuatro meses, los Milei y los Adorni promocionan a Foggia Group y chocan con la UTE de La Nación y Clarín que quiere quedarse con el predio de 54 hectáreas donde funciona Tecnópolis por los próximos 25 años. A eso se suma la pelea por la Hidrovía, como anticipó El Destape la semana pasada: la vía fluvial por la que salen el 80% de las exportaciones argentinas pone en tensión al gobierno con Julio Cesar Saguier y el estudio jurídico que lidera Ezequiel Cassagne. Mientras en Casa Rosada admiten que la belga Jan De Nul corre con ventaja para retener el negocio que explota desde hace 31 años por otro cuarto de siglo, el diario de los Saguier presenta a Jan De Nul como socia encubierta de capitales chinos. DEME, la otra belga que compite por la licitación, se presentó sola en los pliegos, pero una nota de La Nación de hace tres semanas sostuvo que está asociada a dos compañías norteamericanas que visitaron a Peter Lamelas para alertarlo de la influencia china sobre Jan De Nul.

El último jueves, la Casa Rosada difundió un comunicado de la Agencia de Puertos y Navegación que controla Santiago Caputo: Jan de Nul y DEME pasaron la evaluación técnica y continuarán en carrera para la etapa 3, donde se analiza la oferta económica y se define adjudicación de la concesión. En la etapa técnica, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos y se impuso a DEME que fue calificada con 42,14 puntos.

No solo Adorni está en problemas. En el bloque de poder que auspició la aventura de Milei como presidente, hoy hay divisiones que exceden por mucho las discrepancias políticas. Incluyen desde recelos personales hasta negocios millonarios.

Los datos de la cascada y el jacuzzi de Adorni que difundieron desde Comodoro Py impactan sobre un cuerpo social lacerado por la crisis. La baja de la inflación que se anuncia en abril y el rebote de la economía que festeja el gobierno no altera por ahora la percepción de que el experimento en curso está agotado. El repunte de la industria (+5% interanual) y la construcción (+12,7% ia) en marzo que difundió el INDEC llega después de la caída profunda de febrero (-8,7% ia y -0,7%) y se da desde el quinto subsuelo. Para Ricardo Delgado, se trata de rebotes técnicos y en el margen más que sustanciales cambios de tendencia. “Todas estas actividades están entre 20 y 25% en promedio por debajo de los niveles de producción y de exportación de 2023. Son rebotes desde el fondo de la tabla”, dice el director de la consultora Analytica.

Ni la suba en la nota de la calificadora Fitch que generó una suba en los bonos y las acciones, ni la calma financiera en el trimestre de oro donde se liquida la cosecha logran permear en el malhumor social. Las más de 10 cuadras de cola para conseguir uno de los 60 puestos de trabajo que demandaba el frigorífico Don Theo de Paso del Rey, Moreno, muestran la desesperación por conseguir un empleo en blanco en medio de la tempestad. Ante el agravamiento de la crisis, ya nadie quiere ser su propio jefe. Desde el municipio, dicen que había gente de todo el corredor oeste, tanto de las localidades más pobladas y próximas a la General Paz como de las que están camino al cuarto cordón del Gran Buenos Aires, como General Rodriguez y Lujan. Con sedes en Quilmes y Esteban Echeverría, el frigorífico decidió abrir su tercera planta en Moreno.

El drama personal que contaron muchos de las personas que se presentaron a la búsqueda se multiplica por cientos de miles El informe de mayo del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la UNSAM muestra al mercado laboral en un punto de inflexión. Los mecanismos que amortiguaron el deterioro dan señales de agotamiento y la desocupación avanza. De acuerdo al trabajo coordinado por el investigador Matías Maito, el proceso de crecimiento sin empleo es el rasgo central de la economía y la tendencia moderada al alza no se traduce en una mejora del empleo de calidad. El desacople responde al patrón sectorial del modelo: los sectores más dinámicos como los hidrocarburos, la minería y el agronegocio generan pocos puestos de trabajo. “Hoy hay más trabajadores insertos en ocupaciones precarias que desocupados, lo que muestra que una parte importante de la crisis laboral no aparece plenamente reflejada en la tasa de desempleo”, dice el informe. Pero los llamados empleos refugio están saturados y el crecimiento del cuentapropismo informal (+11% desde que llegó Milei) se concentra en actividades de baja productividad, bajos ingresos y sin cobertura social.

Los testimonios de las personas que hicieron cola bajo la lluvia y desde la madrugada en Moreno son la expresión visible de una transformación estructural. Casi el 50% de los cuentapropistas informales pertenece al primer quintil de la distribución de ingresos de la población ocupada, el 20% más pobre de los trabajadores. El empleo formal privado acumula 8 meses consecutivos de caída y el número de empresas que cerraron desde principios de 2024 asciende a 26 mil. Además, las proyecciones del CETyD anticipan que la contracción del empleo privado se mantendría durante los próximos meses, con una caída persistente en la industria.

Experto en desarrollo productivo y ex directivo de la CEPAL, Bernardo Kosacoff describió en los últimos días las dos caras de la Argentina. Afirmó que en el país existen modelos de organización de la producción que están en la frontera técnica internacional. De los 150 países en desarrollo, dijo, solo 8 o 10 tienen modelos tan sofisticados y complejos como Argentina en energía, minería, bioeconomía y servicios basados en el conocimiento. “Es muy importante y positivo, pero no es suficiente porque en total esos sectores no abarcan más que el 20% del empleo”, dijo en Radio Con Vos. Kosacoff también destacó el mercado interno argentino, tercero en importancia en América Latina y uno de los 10 más importantes de los países en desarrollo. Para el profesor de la UBA y la Universidad Di Tella, el mercado interno es importante porque crea empleo pero tiene otra función más importante: ofrece las ventajas competitivas y las capacidades que pueden ligarlo con el sector exportador. “Hay un falso dilema entre exportaciones y mercado interno. Argentina no se puede dar el lujo de perder activos que te llevaron décadas construirlos”, dijo el miércoles último. A esa hora, Milei gritaba desde Los Ángeles en defensa de Adorni.