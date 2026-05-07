Bullrich le soltó la mano a Adorni y forzó una nueva defensa del Presidente: "El proyecto sufre"

Con Javier Milei a casi diez mil kilómetros de distancia, Patricia Bullrich se convirtió en la primera voz de la mesa política del Gobierno en romper con la defensa irrestricta de Manuel Adorni. La senadora consideró que el jefe de Gabinete debe presentar su declaración jurada de inmediato para evitar prolongar la incertidumbre y la afectación negativa al proyecto encabezado por Javier Milei. “¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?”, se preguntó. "Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder. Manuel ya tiene los números", le respondió el Presidente en una entrevista por la noche con La Nación+ desde Estados Unidos y ratificó: "Ni en pedo se va Adorni".

“Si no hay contundencia y rapidez, el proyecto sufre. Salgamos de esta lo antes posible y Adorni tiene que hacer un esfuerzo para que esto termine lo antes posible”, había sintentizado más temprano la funcionaria en declaraciones a A24. La posición de Bullrich no varió desde que se desató el escándalo: para ella, la Justicia es la única que puede determinar la inocencia o culpabilidad de Adorni, pero en este caso ya se hizo evidente la impaciencia. “No puede quedar en la sociedad la sensación de que somos iguales” a los proyectos que vinieron a confrontar.

Según explicó una fuente de su entorno, Bullrich nunca pidió la renuncia de forma directa y explícita, pero sí conversó con Javier Milei y le brindó su punto de vista respecto de la situación que atraviesa Manuel Adorni y el impacto negativo que le trae aparejado al Gobierno. Eso mismo confirmó también el mandatario en la entrevista nocturna. Para ella, el jefe de Gabinete tiene que demostrarle a la sociedad, con pruebas, lo que sostiene discursivamente y la Justicia tiene que actuar para esclarecer los hechos. La senadora piensa que esta situación perjudica al Presidente, pero sus observaciones no están despojadas de intereses personales. El más claro está vinculado al año electoral y la necesidad de sostener una posición que interpele a la ciudadanía que votó o podría votar por ella.

Según confió la dirigenta, su futuro electoral estará íntimamente ligado a lo que necesite Javier Milei, como viene contando El Destape desde hace meses. Si el Gobierno nacional llega cómodo al 2027, podrá ir a competir en la Ciudad pero si llega ajustado, su imagen positiva será fundamental para una boleta presidencial.

Lo cierto es que ella, tal como anticipó este medio, decidió no perder el protagonismo que supo tener en estos más de dos años de Gobierno. Primero, desde la función ejecutiva, con todos los beneficios que eso acarrea y que planteó este miércoles en televisión: principalmente, la acción, pero también el contacto cotidiano con funcionarios y la posibilidad de mostrar resultados periódicamente. Desde el Senado, la función legislativa le quitó esa posibilidad por lo que decidió recurrir a piezas audiovisuales en redes sociales, participación en eventos y el contacto directo con la ciudadanía.

Es que Bullrich considera que es necesario que el proyecto continúe y que, para lograrlo, el Presidente tiene que estar en condiciones de reelegir. Es la prioridad, tal como describió alguien de su riñón. Para que eso ocurra, interpretó la senadora, la construcción debe poder contar con dirigentes y candidatos que agreguen valor y votos propios, sin vivir únicamente de los que pueda conseguir Milei. Por supuesto, considera que ella es capaz de hacerlo, que ya lo hace y que puede profundizar ese beneficio con sus recorridas y apariciones.

La senadora, que rechazó atravesar un mal momento en su relación con Karina Milei, llegó anoche de una mini gira por Chile donde se encontró con el presidente José Antonio Kast y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Con ambos conversó sobre la seguridad y el combate al crimen organizado. Exposiciones similares en “La Otra Mirada”, un evento sobre Geopolítica y Seguridad y el encuentro “Colaboración Transnacional para Enfrentar los Desafíos de América Latina” en el marco de la Universidad Católica y la Fundación Sebastián Piñera.

Antes del viaje ya se había mostrado con María Antonieta Mejía Designada Presidencial 2026-2030 de Honduras, envuelta en el Hondurasgate, quien destacó a Bullrich como una de las "líderes más firmes de Argentina". Además, había expuesto ante el Club del Petróleo y protagonizado un viaje a Uruguay invitada por la Fundación Manantiales, con la lucha contra el narcotráfico como tópico central.