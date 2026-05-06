Sudáfrica confirma dos casos de hantavirus transmisible de persona a persona relacionados con crucero

Pasajeros enfermos evacuados en barco de un crucero en el puerto de Cabo Verde

Sudáfrica ha detectado la cepa Andes del hantavirus, que se ‌transmite de ‌persona a persona, en dos personas que bajaron de un crucero afectado por un brote de la enfermedad, según se desprende de la intervención del ministro de Sanidad ​ante el Parlamento ⁠el miércoles.

El barco, el MV ‌Hondius, se disponía a ⁠zarpar el miércoles desde ⁠Cabo Verde hacia Europa después de que el Gobierno español le diera permiso ⁠para atracar en las ​islas Canarias.

La presentación a la ‌que tuvo acceso ‌Reuters indicaba que las pruebas realizadas ⁠por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica (NICD, por sus siglas en inglés) revelaron que ​la ‌cepa Andes era la causa de la infección en una mujer neerlandesa que falleció en Johannesburgo y en un hombre ⁠británico que aún se encuentra hospitalizado. Ambos habían enfermado a bordo del barco.

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"Esta es la única cepa de la que se sabe que causa transmisión entre humanos, pero dicha transmisión ‌es muy poco frecuente y, como se ha dicho anteriormente, solo se produce debido a un contacto muy estrecho", se indicaba.

Otras cepas de hantavirus ‌se transmiten más comúnmente a los seres humanos a través del contacto con ‌roedores infectados ⁠o con su orina, excrementos o saliva.

Con información de Reuters