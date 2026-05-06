El Programa Hogar fue reemplazado por un nuevo registro de subsidios energéticos.

El Gobierno lanzó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), una plataforma que centraliza todos los beneficios, que reemplaza al histórico Programa Hogar de la ANSES.

El cambio es obligatorio: todos los beneficiarios tienen que reinscribirse, incluso los que ya cobraban el subsidio para garrafas. El trámite es 100% digital a través de Mi Argentina. Si no te inscribís, perdés la ayuda.

Quiénes pueden acceder al nuevo subsidio

El nuevo esquema apunta a hogares con mayor vulnerabilidad y fija criterios más estrictos. No todos los que tenían el Programa Hogar van a calificar automáticamente.

Los requisitos principales son:

Familias sin conexión a la red de gas natural. Ese es el primer filtro. Si tenés gas de red en tu casa, no podés pedir el subsidio para garrafa, aunque estés anotado en el viejo programa.

Ese es el primer filtro. Si tenés gas de red en tu casa, no podés pedir el subsidio para garrafa, aunque estés anotado en el viejo programa. Ingresos del hogar por debajo de tres Canastas Básicas Totales (CBT). El gobierno va a cruzar datos con AFIP y ANSES para verificar ingresos. Si superás ese umbral, quedás afuera.

El gobierno va a cruzar datos con AFIP y ANSES para verificar ingresos. Si superás ese umbral, quedás afuera. Cuenta activa en Mi Argentina. Es obligatoria. Sin usuario de Mi Argentina, no podés hacer el trámite.

También pueden aplicar casos particulares, como personas con discapacidad, hogares registrados en barrios populares o veteranos de la guerra de Malvinas. Para esos casos, los requisitos de ingresos pueden ser diferentes o más laxos.

Si no te reinscribís, perdés el subsidio para la garrafa.

Cómo inscribirse paso a paso

El trámite se realiza únicamente a través del sitio oficial: argentina.gob.ar/subsidios

Pasos básicos:

Ingresar con tu usuario de Mi Argentina. Si no tenés, tenés que crearte una cuenta. Es gratuita. Necesitás DNI y un correo electrónico. Completar los datos personales y del grupo familiar. Vas a tener que cargar la información de todas las personas que viven en tu casa, no solo la tuya. Informar ingresos y situación patrimonial. El sistema te va a preguntar cuánto gana cada conviviente, si tienen auto, si tienen casa propia, etc. Respondé con la verdad. Después cruzan datos. Declarar el domicilio. Es clave que pongas la dirección donde efectivamente vivís y donde usás las garrafas. El sistema valida automáticamente si el hogar tiene acceso a gas de red usando información de los prestadores de servicio. Si no lo tiene, habilita la opción para solicitar el subsidio de garrafas.

La inscripción es obligatoria y solo se puede hacer de manera online. No hay opción presencial para el trámite inicial. El gobierno argumenta que el formato digital agiliza los procesos y evita intermediarios.

Qué necesitás para hacer el trámite

Antes de empezar, es importante tener a mano:

DNI vigente de todos los miembros del hogar. El sistema te va a pedir el número de documento.

de todos los miembros del hogar. El sistema te va a pedir el número de documento. CUIL de todos los convivientes mayores de 18 años. Si alguien no tiene CUIL, no va a poder ser registrado formalmente en el hogar. Eso no significa que no cuente para los ingresos, pero complica la validación.

Si alguien no tiene CUIL, no va a poder ser registrado formalmente en el hogar. Eso no significa que no cuente para los ingresos, pero complica la validación. Datos sobre ingresos del hogar. Sueldos, jubilaciones, planes sociales, monotributo. Todo ingreso declará. Si omitís algo, el cruce con AFIP te puede detectar y rechazarte el subsidio.

La inscripción es obligatoria y solo se puede hacer de manera online.

Cómo se cobra el subsidio

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera un número de gestión para hacer el seguimiento. Podés ver en qué etapa está tu solicitud desde la misma página.

Si la solicitud es aprobada, el pago se realiza por transferencia bancaria o mediante acreditación en medios digitales vinculados a tu CUIL. El objetivo oficial es que la ayuda llegue de forma directa, sin intermediarios, y que el beneficiario no tenga que pasar por punteros ni organizaciones sociales.

En la práctica, eso significa que la plata llega a tu cuenta o a tu billetera virtual, y después con esa plata comprás la garrafa.

Qué hacer si no tenés acceso a internet

El gobierno sabe que no todos manejan la tecnología con facilidad. Por eso habilitó canales de asistencia para quienes tengan dificultades:

Teléfono: 0800-222-7376. Atienden de 8 a 20 horas. Te pueden guiar en el trámite paso a paso.

Atienden de 8 a 20 horas. Te pueden guiar en el trámite paso a paso. Consultas online en el sitio oficial. También hay tutoriales y explicaciones detalladas para cada paso.

No hay oficinas donde hacer el trámite presencialmente. La inscripción es solo online, pero podés pedir ayuda por teléfono si no te animás o no sabés cómo hacerlo. Si no tenés computadora, podés usar un celular con internet. El sitio está adaptado para dispositivos móviles.