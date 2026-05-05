Las bolsas europeas caen tras los nuevos ataques entre EEUU e Irán

Gráfico del índice alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas bajaban ligeramente el martes, con los inversores en vilo tras los nuevos ‌ataques lanzados por ‌Estados Unidos e Irán en aguas del golfo Pérsico, mientras que los precios mundiales del petróleo se mantenían elevados.

El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,1%, hasta los 604,68 puntos, a las 0704 GMT, tras registrar ​el lunes su ⁠mayor caída en un mes. Las ‌principales bolsas regionales también cotizaban a ⁠la baja, con el ⁠FTSE 100 de Londres bajando un 1%.

La escalada del conflicto en Oriente Medio se produjo tras ⁠el intento del presidente de EEUU, ​Donald Trump, de hacer pasar ‌a los buques bloqueados ‌por el estrecho de Ormuz, que conecta ⁠el golfo Pérsico con mercados más amplios y por el que solían transitar diariamente suministros de petróleo y gas equivalentes ​a alrededor ‌del 20% de la demanda mundial.

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La subida vertiginosa de los precios del petróleo ha lastrado a una Europa dependiente de la energía, avivando los ⁠temores de inflación que han llevado a esperar dos o tres subidas de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo este año y han arrastrado a las acciones por debajo de los niveles previos a la ‌guerra.

Las acciones de HSBC caían un 5,1% después de que la entidad crediticia informara de una pérdida inesperada de 400 millones de dólares relacionada con un caso de fraude en ‌Reino Unido que provocó que los beneficios del primer trimestre quedaran por debajo de las estimaciones.

Anheuser-Busch ‌InBev subía un ⁠6,3% después de que la cervecera belga publicara unas ventas y ​unos beneficios trimestrales muy por encima de las previsiones.

Con información de Reuters