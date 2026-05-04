Un club de fútbol femenino norcoreano hará una visita inusual a Corea del Sur para un partido

El club de fútbol norcoreano Naegohyang Women’s FC se enfrentará al Suwon FC Women de Corea del Sur el 20 de mayo, según informó el lunes el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, lo que supone la primera visita de deportistas norcoreanos a su vecina del sur en ocho años.
Corea del Norte ha enviado una lista de 27 jugadoras y 12 miembros del cuerpo técnico que viajarán a Corea del Sur para disputar la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de Asia, según ha indicado el ministerio en un comunicado.
Esta visita excepcional se produce en un momento en que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha estado tratando de mejorar las tensas relaciones con Corea del Norte.
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La última vez que Pionyang envió atletas a Corea del Sur fue en 2018, cuando participó en diversas competiciones y envió atletas a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieonchang, formando por primera vez un equipo unificado de hockey sobre hielo con Corea del Sur.
Las relaciones se han deteriorado en los últimos años, y Corea del Norte ha calificado a Corea del Sur como su "Estado más hostil" y ha afirmado que ya no buscará la reunificación.
El Gobierno de Corea del Sur desempeñará un papel mínimo en el partido de este mes, ya que se trata de un evento internacional de clubes, y no de un encuentro intercoreano, según declaró a los periodistas un funcionario del Ministerio de Unificación. No obstante, las autoridades de Seúl proporcionarán el apoyo necesario a las atletas durante su visita, añadió el funcionario.
La delegación norcoreana del Naegohyang Women’s FC llegará a Corea del Sur el 17 de mayo, según el ministerio.
Hay programados dos partidos de semifinales en Suwon para el 20 de mayo, y el encuentro entre el club norcoreano y el Suwon comenzará a las 19:00 horas (1000 GMT).
El ganador se enfrentará al Melbourne City o al Tokyo Verdy en la final, que también se disputará en Suwon, el 23 de mayo.
Si Corea del Norte pierde en la semifinal, las atletas regresarán a casa al día siguiente, según el ministerio.
Con información de Reuters