Primer ministro eslovaco Fico asistirá al desfile del Día de la Victoria en Moscú: TV rusa

Imagen de archivo del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, durante la cumbre de líderes de la Unión Europea y sus socios regionales en Nicosia, Chipre.

​El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, es uno de los pocos ‌líderes mundiales ‌que asistirán este mes a una versión reducida del desfile del Día de la Victoria en Moscú, según informó el domingo la televisión estatal rusa.

Tras la derrota electoral de Viktor Orbán en ​Hungría el mes ⁠pasado, Fico es considerado ahora el ‌líder más prorruso de la ⁠Unión Europea.

Tanto Hungría como ⁠Eslovaquia han mantenido el suministro de gas ruso a pesar de los esfuerzos de ⁠la UE por acabar con la ​dependencia del bloque de la ‌energía rusa.

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Fico también rompió ‌filas con la UE al visitar ⁠Moscú en 2024, dos años después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, ​y se ‌reunió con el líder ruso Vladimir Putin en el Kremlin tras el desfile del año pasado en la Plaza Roja, lo que ⁠le valió una reprimenda de la oposición eslovaca y de Bruselas.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, también estará en Moscú para las celebraciones del 9 de mayo.

El desfile es uno de los momentos más destacados del ‌calendario ruso, ya que conmemora la victoria de la Unión Soviética —de la que formaban parte tanto Rusia como Ucrania— sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, ‌un conflicto en el que perdió 27 millones de personas.

Moscú celebrará este año una ‌versión reducida ⁠del desfile, sin el habitual gran despliegue de armamento, según informó ​el Kremlin el miércoles, alegando una mayor amenaza de ataques ucranianos.

Con información de Reuters