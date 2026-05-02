La perfección hecha boxeo: Inoue dio cátedra ante Nakatani en Japón y resolvió fácil la pelea más difícil

La perfección hecha boxeo: Inoue dio cátedra ante Nakatani en Japón

Naoya Inoue dio nuevamente cátedra arriba del ring y sigue escribiendo su gloriosa historia en el boxeo. Esta vez le tocó enfrentar al mejor rival de su categoría y compatriota, Junto Nakatani, quien soñaba con dar el gran batacazo de su carrera para arrebatarle todos los títulos de la categoría supergallo. No pudo, perdió por puntos en decisión unánime pero nunca dejó de batallar en Japón. El vigente campeón mezcló defensa con ataque precisos, no perdió el rumbo aunque sí algunos rounds que no le alcanzaron a su contrincante.

Inoue venció a Nakatani y sigue haciendo historia en el boxeo

El "Monstruo" nipón (Inoue) retuvo sus coronas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) una vez más manteniéndose como monarca unificado de la división. Fue un verdadero espectáculo en la madrugada de este sábado 2 de mayo en el Domo de Tokio donde no hubo dudas para los jueces. 116-112; 115-114 y 116-112, fueron las tarjetas que consagraron al ganador de esta batalla histórica.

El dominio del ganador de la pelea fue notorio durante casi todos los asaltos. Del primero al séptimo fue amo y señor del ring para luego "ceder el protagonismo" a Nakatani. Fueron unos pocos capítulos los que el retador se adjudicó para intentar emparejar las acciones en el Domo de Tokio, aunque no lo logró. Los denominados rounds de campeonato fueron para Inoue, aunque su rival no dejó de pelear y buscar la única alternativa posible para quedarse con la victoria y los títulos por estar abajo en las tarjetas: el KO.

Naoya Inoue le ganó a Junto Nakatani en Japón y retuvo sus títulos mundiales

Sin embargo, para lograrlo tenía que descuidar su defensa y fue complicado mantener el ritmo más allá de sus habilidades. Así, fue la velada perfecta para el "Monstruo" que brilló ante su gente y ahora parece no tener contrincante que lo pueda vencer. El futuro en el boxeo es verdaderamente incierto por esta cuestión, aunque teniendo en cuenta que ya fue campeón en cinco categorías diferentes no suena descabellado que vaya por una sexta.

Las carreras de Inoue y Nakatani antes de este duelo de boxeo que esperaba todo Japón

El "Monstruo" acumula ahora un total de 33 victorias (27 por KO) y ninguna derrota ni empates. Sigue siendo el campeón indiscutido de la categoría supergallo y a los 33 años es sin dudas el mejor de la historia de Japón. Su último compromiso tuvo lugar en Arabia Saudita ante David Picasso y lo venció por puntos en decisión unánime defendiendo con éxitos sus cinturones el 27 de diciembre del 2025. Por otro lado, el "Big Bang" lleva 32 triunfos (24 por KO) -el último conseguido en la misma velada de su rival- y no había perdido hasta hoy. Desde su debut en 2015 fue campeón a nivel local e internacional en cuatro divisiones -Inoue en cinco- y no pudo dar el gran batacazo de su carrera ante Inoue.