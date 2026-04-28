Boxeo: Evelin "Princesita" Bermúdez tiene fecha y lugar para el debut con la promotora de Jake Paul

Boxeo: Evelin Bermúdez tiene fecha para el debut con la promotora de Jake Paul

Evelin Bermúdez es una de las grandes figuras del boxeo argentino que sigue dando que hablar no sólo en nuestro país, sino también en el mundo. Ahora, la "Princesita" hará su debut con la promotora liderada por Jake Paul exponiendo sus tres coronas mundialistas ante una púgil mexicana en una importante velada internacional. Este martes 28 de abril se conocieron todos los detalles al respecto y está cada vez más cerca del objetivo de la unificación de títulos.

La oriunda de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, es dueña de los cetros minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) mientras espera la oportunidad para combatir por el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Este último está en poder de Lourdes "Pequeña Lulu" Juárez, quien se perfila para ser su próxima rival. Sin embargo, antes tendrá que medirse ante otra azteca en Estados Unidos y lograr su primer éxito de la mano de la empresa del influencer.

Evelin "Princesita" Bermúdez, la campeona del mundo del boxeo argentino que debutará de la mano de Jake Paul

"Con una enorme felicidad, les cuento que el próximo 13 de junio, ¡realizaré mi primer combate bajo la co-promoción de MVP (Most Valuable Promotions) y OR Promotions! Estaré defendiendo mis títulos mundiales OMB, FIB y AMB de la categoría minimosca en el Caribe Royale de Orlando, Florida, ante la mexicana Estefany Alegría Osorio, el cual será parte de la cartelera MVP 04", escribió Bermúdez en sus redes sociales anunciando el duelo. De esta manera, es oficial el cruce ante la oriunda de Guadalajara que representa un desafío clave en la carrera de la "Princesita".

En cuanto a la mexicana, acumula un total de 14 victorias de las cuales 4 fueron por KO y sólo perdió una pelea. Después de consagrarse campeona silver minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tendrá la oportunidad de pelear por primera vez en suelo estadounidense por los cinturones que posee la argentina y sueña con dar el batacazo. Está claro que no la tendrá nada fácil, ya que la santafesina lleva 22 triunfos (8 por KO), una derrota y un empate; estos últimos dos resultados fueron por demás polémicos siendo visitante.

Evelin "Princesita" Bermúdez vs. Estefany Alegría: el sábado 13 de junio en Estados Unidos

"Princesita" Bermúdez vs. Estefany Alería Osorio: cuándo es la pelea, hora, TV y cómo verla online

El campeona del mundo nacida en Villa Gobernador Gálvez expondrá sus títulos OMB, AMB y FIB cuando se enfrente a la mexicana Estefany Alería Osorio el próximo sábado 13 de junio en el Caribe Royale de Orlando, Florida, Estados Unidos. Acerca del horario, seguramente se confirmará en los días previos al duelo, pero lo que sí se sabe es que saldrá en vivo a través de ESPN+.

Bermúdez, la figura del boxeo argentino y campeona mundial que firmó con Jake Paul

La "Princesita" se inició en un gimnasio con el sueño de seguir los pasos de su familia, la cual se dedica plenamente al deporte de los puños. Una de sus hermanas es Daniela "Bonita" Bermúdez, quien fue protagonista de grandes batallas en los últimos años, no pierde su nivel a pesar de haber sido madre hace poco tiempo y continúa como una de las figuras de la rama femenina. Además, Roxana -apodada Barbi- continúa en actividad y su hermano Gustavo también combatió.

Con sólo siete años y acompañada de su padre Nindolfo "Tito" Bermúdez, la "Princesita" pisó un gimnasio de boxeo para calzarse sus primeros guantes. Los primeros pasos fueron las exhibiciones para luego realizar distintas peleas que la formaron para ser lo que es actualmente. Por supuesto, su carrera amateur también tuvo grandes logros para luego pasar al profesionalismo y continuar por el buen camino en el que ya cosechó 22 victorias (8 por KO), una derrota y un empate. Además, en 2018 fue campeona sudamericana de la categoría supermosca para luego encaminarse a la gloria mundialista.

No quedan dudas de que el apellido Bermúdez es sinónimo de boxeo en Santa Fe y que la más joven de la dinastía sueña en grande. Actualmente, Evelin es dueña de los títulos mundiales minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) siendo una de las más destacadas en la actualidad y debutará de la mano de la promotora de Jake Paul.