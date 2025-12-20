Al boxeo no se juega: Jake Paul sufrió un escalofriante KO y rotura de mandíbula vs. Anthony Joshua

Al boxeo no se juega: el escalofriante KO que sufrió Jake Paul vs. Anthony Joshua

Jake Paul volvió a subirse al ring este viernes 19 de diciembre para enfrentarse nada más y nada menos que a Anthony Joshua, un excampeón mundial de boxeo todavía en actividad. Sin embargo, el influencer se encontró con un rival que no sólo no lo perdonó arriba del ring, sino que le hizo sentir el rigor de enfrentarse a un púgil que lejos está del retiro a pesar de sus 36 años y sus meses de inactividad. El famoso youtuber sufrió la rotura de mandíbula y cayó por KO en el sexto asalto quedando lejos del sueño del título en un duelo transmitido para todo el planeta vía Netflix.

El "Gallo", cómo se lo conoce al creador de contenido que pudo con Mike Tyson y Julio César Chávez Jr. hace pocos meses, esta vez padeció al británico. Después de cinco rounds donde el visitante dominó en el Kaseya Center de Miami, llegó la espectacular definición para sellar su triunfo y dejar en claro que al boxeo no se juega. Por supuesto, Jake Paul habló en las redes sociales una vez culminada la contienda y hasta subió una impactante foto de su lesión.

Jake Paul, del brutal KO que sufrió a su rotura de mandíbula y la impactante foto en las redes

El influencer llegaba con la ilusión de dejar en el camino a Anthony Joshua para catapultar su carrera al título del mundo que tanto esperaba. Sin embargo, esta vez no fueron suficientes los entrenamientos, los posteos en las redes mostrándolo y mucho menos esas ganas de lograrlo. El boxeador inglés lo superó sin dejar ningún tipo de dudas y consiguió tirarlo a la lona en tres oportunidades. Dos veces cayó el youtuber en el quinto asalto y una más en el sexto que fue definitiva para que el árbitro dé por finalizadas las acciones.

"Mandíbula rota. Corazón y testículos intactos. Hora de descansar, recuperarse y volver al peso crucero", escribió el "Gallo" poco después de su derrota en Miami dejando en claro que no peleó en su categoría, lo cual lo pudo haber perjudicado, pero a su vez confirmó el regreso una vez que esté recuperado. Luego de ello subió la imagen de lo que le causó su rival y agregó: "Doble mandíbula rota, dame a Canelo en 10 días". No es la primera vez que pide pelear con el tapatío, pero después de lo sucedido con Joshua no le será nada fácil vencerlo arriba del ring.

La foto que subió Jake Paul por la rotura de su mandíbula

Una derrota que termina con la ilusión, pero no con la carrera de Jake Paul

Más allá del resultado sufrido arriba del cuadrilátero y la terrible lesión que le demandará al influencer meses de recuperación, está claro que no dejará de pelear. De hecho, el mensaje de que peleó en otra división es una muestra clara de que podría volver a competir entre los cruceros y no en la categoría pesado, donde claramente la pasó mal. Restará saber rival y fecha, pero lo cierto es que tampoco en su horizonte aparece colgar los guantes ya que se perfila para volver una vez que esté con el alta médica ya que mantiene viva la ilusión de ser campeón del mundo.