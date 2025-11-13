Sorpresa en el boxeo: un ex campeón olímpico y mundial que le ganó a una leyenda sería el próximo rival de Jake Paul

Sorpresa: un excampeón y olímpico de boxeo se perfila para enfrentar a Jake Paul

Jake Paul finalmente no enfrentará a Gervonta Davis como estaba estipulado este viernes 14 de noviembre después de que la promotora del influencer cancele el combate debido a la demanda que llegó contra su rival por agresión contra su ex novia. Sin embargo, desde el equipo del youtuber comenzaron a trabajar para encontrar un nuevo contrincante y todo indica que será un importante boxeador que dejó su huella arriba del ring. Entre sus logros está no sólo ser campeón mundial de boxeo, sino también olímpico y hasta ganarle a una leyenda.

Se trata de Anthony Joshua, el británico que aún no anunció su retiro del deporte de los puños más allá de que no se sube al cuadrilátero desde septiembre del 2024. El inglés que también es inversor de Alpine en la Fórmula 1 y hace poco recibió el saludo de la propia escudería para la que compite Franco Colapinto es el principal candidato a medirse contra el vencedor de Mike Tyson. Por supuesto, todavía restan negociaciones pero trascendió que ya hubo avances para concretar el cruce.

Anthony Joshua, candidato a pelear contra Jake Paul

"Anthony Joshua y Jake Paul están ultimando un acuerdo para una pelea de peso pesado que se transmitirá por Netflix en diciembre en Miami, según informaron fuentes a The Ring. Mantuvieron conversaciones este verano, pero no lograron llegar a un acuerdo. Uno de los principales obstáculos fueron las cadenas de televisión. Joshua tiene contrato con DAZN, mientras que Paul buscaba organizar un evento en Netflix, pero esos problemas ya fueron solucionados", confirmaron desde el mencionado medio internacional del deporte de los puños.

Anthony Joshua sería rival de Jake Paul en diciembre del 2025

De esta manera, sería un nuevo desafío para el youtuber que ya le ganó a Mike Tyson en noviembre del año pasado y también a Julio César Chávez Jr. en junio del 2025. Por supuesto, ganar sería un paso más para llegar al objetivo que ya contó en varias ocasiones de meterse en un ranking oficial y luego ser campeón del mundo de boxeo. Por su parte, Joshua cortaría la racha de más de 12 meses sin pelear para volver en este compromiso. Cabe destacar que en marzo del 2024 participó de un combate contra un rival de otra disciplina cuando enfrentó a la estrella camerunesa con pasado en la UFC, Francis Ngannou y lo venció por KO en el segundo round.

La carrera de Anthony Joshua en el boxeo

Luego de ser campeón olímpico en Londres 2012, Joshua dio el paso al profesionalismo en octubre del 2013 donde ya lleva un total de 28 victorias (25 por KO) y 4 derrotas. Dos de ellos fueron contra el ucraniano Oleksandr Usyk mientras que en los restantes cayó ante Andy Ruiz y Daniel Dubois Dubois, con quien perdió en su última presentación. Uno de sus duelos más importantes fue contra la leyenda ucraniana Wladimir Klitschko, a quien venció por la vía rápida en 2017.

Después de su primera presentación su primera oportunidad por título se dio en 2014 cuando venció a Denis Bakhtov y se quedó con la faja internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría pesado. Recién en abril del 2016 se consagró campeón del mundo por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la división cuando se impuso en el segundo asalto contra Charles Martin. La primera derrota llegó en 2019 cuando perdió inesperadamente contra Ruiz en Wembley, pero tuvo revancha en Arabia Saudita ganándole en las tarjetas en fallo unánime. Las dos caídas restantes fueron contra Usyk de manera consecutiva pero se recuperó con cuatro triunfos al hilo hasta que no pudo con el mencionado Dubois.