De la Fórmula 1 con Colapinto al boxeo: el mensaje de Alpine a un ex campeón mundial

De la Fórmula 1 al boxeo: el impensado mensaje de Alpine para un histórico boxeador

Alpine irrumpió en las redes sociales con un curioso posteo para un histórico del mundo del boxeo y sorprendió a más de un fanático tanto de la Fórmula 1 como del deporte de los puños. La escudería francesa de la que forma parte Franco Colapinto saludó a un excampeón mundial que peleó contra otros grandes referentes a lo largo de su carrera y que ahora hace más de un año que no pelea. A su vez, es uno de los inversores del mencionado equipo galo que corre en la máxima categoría del automovilismo.

El protagonista es nada más y nada menos que el británico Anthony Joshua, quien fue medallista olímpico y monarca de la categoría pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Internacional de Boxeo (IBO). Desde su debut en adelante cosechó varios títulos, protagonizó duelos inolvidables y hasta peleó contra una estrella de MMA. Ahora es uno de los principales aliados de Alpine, que no dudó en publicar un mensaje especial para él.

De la Fórmula 1 al boxeo: el saludo de Alpine para Anthony Joshua

"Le deseamos a nuestro inversor Anthony Joshua un feliz cumpleaños", escribieron desde las cuentas oficiales de la escudería con una foto del púgil sonriendo. Cabe destacar que el ex campeón del mundo forma parte de un grupo de personalidades que aportan dinero al equipo francés como es el caso del futbolista inglés Trent Alexander-Arnold, quien actualmente viste los colores del Real Madrid o el tenista alemán Alexander Zverev. Claro que, en esta ocasión el reconocimiento fue para el boxeador que todavía tiene carrera por delante.

El mensaje de Alpine para Anthony Joshua en el día de su cumpleaños

Más allá de que no pelea desde septiembre del 2024 cuando perdió contra Daniel Dubois en Wembley, Joshua no anunció su retiro y todo indica que pronto regresará a los cuadriláteros. Desde su debut como amateur hasta su último combate el británico no sólo fue campeón olímpico en Londres 2012, sino también fue una de las grandes figuras de los pesados en los últimos años y protagonizó peleas que quedaron para la historia. A su vez, enfrentó a rivales complicados encontrándose con derrotas en las que perdió sus cinturones.

Hasta el momento, el inversor de Alpine cuenta con 28 victorias (25 por KO) y 4 combates perdidos. Dos de ellos fueron contra el ucraniano Oleksandr Usyk mientras que en los restantes cayó ante Andy Ruiz y el mencionado Dubois. En marzo del 2024 se enfrentó a Francis Ngannou, estrella de las Artes Marciales Mixtas nacida en Camerún y lo venció por la vía rápida en el segundo asalto. Si bien aún no tiene fecha de regreso, no sería raro ver a Joshua otra vez arriba del cuadrilátero.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1

Franco volverá a la acción este fin de semana en el GP de Estados Unidos 2025, que se correrá bajo el formato sprint. A continuación, los horarios para Argentina de la decimonovena fecha de la Fórmula 1.