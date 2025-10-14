Insólito: Julio César Chávez Jr. vuelve al boxeo en medio del escándalo por narcotráfico

Julio César Chávez Jr vuelve al boxeo en medio del escándalo por narcotráfico

Luego de su detención el pasado 2 de julio que derivó en su deportación de Estados Unidos, Julio César Chávez Jr. está a un paso de volver al boxeo. No sólo su padre, la leyenda de México, sino también el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se encargaron de confirmar esta noticia que sin dudas generó expectativas en el deporte de los puños. En medio de su escándalo por narcotráfico, el nacido en Culiacán de 39 años ya tiene fecha y lugar para su próximo combate.

Después de la derrota contra el influencer Jake Paul en California, el también exrival de Saúl "Canelo" Álvarez y excampeón del mundo reaparecerá en su tierra natal de la mano del directivo de la mencionada entidad, Mauricio Sulaimán, pero también de su padre. Ambos brindaron declaraciones al respecto en las últimas horas y también lo hizo el púgil que atravesó también problemas de adicciones y una posterior recuperación. Si bien resta conocer el rival que tendrá arriba del ring, lo cierto es que ya está todo planeado para que continúe con su carrera a pesar de la polémica en la que está envuelto.

Vuelve Julio César Chávez Jr.: cuándo y dónde peleará el hijo de la leyenda

"Julio, mí hijo, va a reaparecer el 13 de diciembre en San Luis Potosí y Mauricio (Sulaimán) hará algo bien chingón y espero que me cumpla", contó Chávez padre en la conferencia de prensa. Por otro lado, añadió que buscó que su hijo regrese a los cuadriláteros para que "se siga manteniendo limpio y la gente vea que siempre se ha dedicado al boxeo". "Mí hijo nunca ha sido narcotraficante ni nada de eso. Si lo fuera yo mismo lo metería en la cárcel. No está vinculado ni pertenece a ningún cártel", esbozó el histórico exboxeador mexicano sobre su progenitor, quien hasta la caída con Jake Paul lleva 54 victorias (34 por KO), 7 derrotas y un empate.

Julio César Chávez confirmó el regreso al boxeo de su hijo

A esto se sumó el dirigente del CMB, quien dio detalles de la vuelta del oriundo de Culiacán y en el marco de qué evento tendrá lugar la pelea. "Hemos estado trabajando en algo que se va a anunciar en unos días: el 'Torneo Guadalupano'. Cuando Julio me dijo del regreso del 'Junior' le prometimos hacer un cinturón para acompañarlo en este proceso porque ha sido un héroe para todos después de sus adicciones". Cabe destacar que, si bien fue una importante figura en su país y en el mundo del boxeo antes de su derrota contra Sergio "Maravilla" Martínez, Chávez Jr. comenzó a perder protagonismo y varias peleas que lo alejaron cada vez más del deporte de los puños. Su inactividad de tres años, entre 2021 y 2024, fue a raíz de los mencionados problemas que atravesó y de los cuales intentó recuperarse para salir adelante.

Chávez se despegó de los rumores del narcotráfico

Tan sólo unos días antes de los dichos de su padre y de Mauricio Sulaimán en la conferencia de prensa, el propio "Junior" dialogó con el medio mexicano TUDN y lanzó una declaración con la que se desligó del escándalo. "No soy narcotraficante", esbozó en la entrevista. Además, se mostró como "inocente" y agregó que ahora todo está en manos de las autoridades. Cabe destacar que el pasado 2 de julio fue detenido tanto por portar un arma de fuego como por otros cargos y poco más de un mes después se lo vio esposado junto a varios custodios.