La imagen que sacude al boxeo: Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos

Boxeo: así está Julio César Chávez Jr. tras ser deportado de Estados Unidos

Julio César Chávez Jr. volvió a ser noticia en las últimas horas y una imagen suya que sacude al boxeo recorre el mundo. El boxeador que fue rival de Sergio "Maravilla" Martínez y hace pocas semanas enfrentó al influencer Jake Paul, ahora apareció otra vez en primera plana tras ser deportado de Estados Unidos. El pasado 2 de julio fue detenido tanto por portar un arma de fuego como por otros cargos y poco más de un mes después se lo vio esposado junto a varios custodios.

Según informaron hace algunas semanas, el hijo de la leyenda está afiliado al Cártel de Sinaloa y tuvo "una orden de arresto en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos". Posteriormente fue ingresado en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo y afronta el peor momento de su carrera mientras su futuro en cuanto a lo legal es una verdadera incógnita. Por supuesto, lo sucedido preocupa a su padre, de quien se conocieron recientes declaraciones al respecto.

Chávez Jr. fue detenido y deportado a México: qué dijo su padre

Chávez padre habló con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y este último no dudó en dar todos los detalles del diálogo que tuvieron al respecto. "He platicado constantemente con él. Obviamente como padre está deshecho e indignado por muchas cosas que han sucedido. Está en manos de las autoridades mexicanas y veremos de qué se trata, pero hay mucha mala información y desconocimiento. Hasta que no se sepa realmente de qué se trata no se puede opinar de manera formal", esbozó el dirigente acerca de esta situación preocupante.

Cabe destacar que el mandamás de la reconocida entidad de origen mexicano conoce muy bien al "Junior" desde chico y también aseguró que es "gente noble, buena y de trabajo. Que su familia ha puesto a México en lo más alto por medio del boxeo". Por supuesto, gran parte de esto es gracias a su papá, quien marcó un antes y un después para el deporte de los puños en el país y sigue siendo una de las grandes leyendas más importantes de la historia.

Julio César Chávez Jr., deportado de Estados Unidos

La carrera de Chávez Jr. en el boxeo: de ser campeón del mundo a su derrota con Maravilla Martínez y la debacle

El nacido en Culiacán hizo todo su recorrido buscando seguir los pasos de su padre, pero si bien llegó a ser campeón mundial estuvo lejos del objetivo. Actualmente, tras la derrota con Jake Paul el pasado 28 de junio en California, el "Junior" cuenta con 54 victorias de las cuales 34 fueron por la vía rápida, 7 derrotas y un empate, pero todo indica que no volverá a boxear más aún sabiendo la situación que atraviesa. Con el correr de los años alcanzó el cinturón juvenil superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en agosto del 2006 y en 2011 se quedó con el cinturón regular de la división mediano.

En septiembre del 2012 se cruzó con el boxeador argentino que en un final apasionante lo venció por puntos en decisión unánime y le arrebató el título en Las Vegas. Si bien Chávez Jr. siguió peleando y hasta fue campeón continental, ya no tuvo la misma trascendencia probando suerte en otras categorías hasta que se subió al ring contra el influencer. Pocos días después de aquel combate llegó lo peor ya que no sólo fue detenido, sino también deportado de Estados Unidos.