El tránsito podrá ramificarse por diversas rutas alternativas.

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Transporte, iniciará el martes el cierre paulatino de la Autopista Dellepiane por obras.

Los trabajos que se extenderán hasta el jueves, responderán a los traslados y montajes de las vigas que, según especificó Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) en un comunicado, formarán parte de la estructura del nuevo puente peatonal Piedra Buena, que se construye sobre el trazado, a 500 metros de la General Paz.

"El operativo incluye corte total, presencia de señalización e indicaciones en todos los accesos afectados para ordenar la circulación y prevenir demoras mayores", anticipó la empresa estatal.

Cierre de la Autopista Dellepiane por obras: en qué días y en qué horario no se podrá circular

Durante los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, volverá a cerrarse la Autopista Dellepiane de 22 a 5 am, también entre Rucci y Piedra Buena, por lo que los conductores que lleguen desde Autopista Riccheri hacia el centro deberán desviarse obligatoriamente hacia la Avenida General Paz.

Desde allí, el tránsito podrá ramificarse por diversas rutas alternativas como Autopista Perito Moreno, Avenida Directorio, Avenida San Juan, Avenida Roca y Avenida 27 de Febrero.

En el sentido contrario, rumbo a provincia de Buenos Aires, el desvío obligatorio será en la salida de Larrazábal. Luego, la colectora permitirá acceder a General Paz u optar por la avenida Eva Perón o Alberdi para continuar el viaje.

Además, desde el martes y hasta el lunes 5 de enero, habrá una reducción de calzada sobre Avenida Escalada, en dirección a Avenida Castañares.

Qué es el Masterplan Dellepiane, la gran transformación del sur de la Ciudad

El Masterplan Dellepiane es un proyecto integral que tiene como objetivo transformar la forma de moverse de las más de 200 mil personas que transitan la Autopista Dellepiane todos los días, así como de miles de vecinos que viven en los barrios aledaños.

El eje principal es el vial, que propone dar continuidad a las colectoras, hoy interrumpidas por las vías del FFCC Belgrano Sur, la readecuación de carriles de en sí, la renovación de las subidas y bajadas y la incorporación del Metrobus Dellepiane: un nuevo corredor exclusivo para transporte público que se conectará con el ya existente en la AU 25 de Mayo.

A la par, se efectivizará la obra hidráulica para entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán, que desembocan en el arroyo Cildañez y brindarán una mayor protección a los barrios cercanos ante tormentas intensas.