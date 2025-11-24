Cierran el tránsito en una de las autopistas más concurridas de CABA: por tres noches no se podrá circular.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente desde el Ministerio de Obras públicas, dieron a conocer que, durante esta semana, el tránsito de una de las autopistas más concurridas estará cerrado. Esto se debe al plan de renovación integral y puesta en valor de las autopistas, que en este caso afecta a la Autopista Dellepiane.

Precisamente, el martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, la Autopista Dellepiane se cerrará por completo entre las 22 y las 5 de la mañana para llevar a cabo el montaje de las vigas que formarán el nuevo puente peatonal Piedra Buena, ubicado a unos 500 metros de General Paz. El cierre también afectará el tramo entre Larrazábal y la avenida General Paz, en ambos sentidos.

Sin embargo, este corte es parte de un plan más ambicioso para transformar la Dellepiane: el proyecto prevé una renovación integral de la autopista, con mejoras en los accesos, defensas laterales nuevas, amortiguadores de impacto y la creación de un corredor exclusivo para colectivos.

Además, una vez terminadas las obras, se planea convertir parte de la traza en un parque lineal de 4 kilómetros con bicisendas, senderos, juegos y espacios para deporte, aportando una nueva dimensión verde al espacio vial.

Rutas alternativas: cómo llegar a destino con el corte de la autopista Dellepiane

Para mitigar el impacto en el tránsito, considerando que más de 200.000 vehículos usan esa autopista a diario—, AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) y el Ministerio de Infraestructura porteño informaron los desvíos sugeridos: