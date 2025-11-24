EN VIVO
Autopistas

Cierran el tránsito en una de las autopistas más concurridas de CABA: por tres noches no se podrá circular

Este corte forma parte de la renovación integral de las autopistas, impulsado por en Ministerio de Obras Públicas de la Ciudad.

24 de noviembre, 2025 | 11.17

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente desde el Ministerio de Obras públicas, dieron a conocer que, durante esta semana, el tránsito de una de las autopistas más concurridas estará cerrado. Esto se debe al plan de renovación integral y puesta en valor de las autopistas, que en este caso afecta a la Autopista Dellepiane.

Precisamente, el martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, la Autopista Dellepiane se cerrará por completo entre las 22 y las 5 de la mañana para llevar a cabo el montaje de las vigas que formarán el nuevo puente peatonal Piedra Buena, ubicado a unos 500 metros de General Paz. El cierre también afectará el tramo entre Larrazábal y la avenida General Paz, en ambos sentidos. 

Sin embargo, este corte es parte de un plan más ambicioso para transformar la Dellepiane: el proyecto prevé una renovación integral de la autopista, con mejoras en los accesos, defensas laterales nuevas, amortiguadores de impacto y la creación de un corredor exclusivo para colectivos. 

Además, una vez terminadas las obras, se planea convertir parte de la traza en un parque lineal de 4 kilómetros con bicisendas, senderos, juegos y espacios para deporte, aportando una nueva dimensión verde al espacio vial.

Rutas alternativas: cómo llegar a destino con el corte de la autopista Dellepiane

Para mitigar el impacto en el tránsito, considerando que más de 200.000 vehículos usan esa autopista a diario—, AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) y el Ministerio de Infraestructura porteño informaron los desvíos sugeridos:

  • Si venís de la autopista Riccheri rumbo al centro, te van a derivar hacia General Paz, desde donde podés retomar por la autopista Perito Moreno, la Av. Directorio–San Juan, la Av. Roca o la Av. 27 de Febrero

  • En sentido hacia la Provincia, quienes circulen por Dellepiane deberán salir en Larrazábal; desde allí podés ir por la colectora hasta General Paz, o bien usar la Av. Eva Perón o la Av. Alberdi. Otra opción es desviarse antes por la autopista Perito Moreno para reconectarse más adelante. 

  • Para quienes usan el Puente La Noria, se recomienda esquivar Dellepiane tomando la Av. 27 de Febrero y luego la autopista Cámpora.

