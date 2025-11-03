Los trabajos comenzaron simultáneamente en noviembre. Se estima que el plazo total de ejecución será de 15 meses.

La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) inició la construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires – La Plata, que se extenderá desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson, sentido a la capital bonaerense.

La obra abarcará 20 kilómetros. No sólo contemplará el carril adicional (tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista), sino también la repavimentación de los 3 carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro trazados para unificar la altura, y la demarcación horizontal.

“La decisión del gobernador (Axel) Kicillof y del ministro (Gabriel) Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, es fundamental para que esta empresa cumpla con su plan de obras proyectado, con el objetivo de mejorar y, en muchos casos, construir a nuevas rutas y autopistas bonaerenses”, indicó en septiembre el presidente de AUBASA, José Arteaga, durante la instancia de licitación junto a las empresas privadas interesadas.

El gerente general de la compañía, Pablo Ceriani, adelantó que se proyecta también la realización de un cuarto carril sentido a Buenos Aires, para así completar el tramo de cuarto pasaje en ambas manos. "Se estima que en 60 días estará finalizado el plan de trabajo para licitar ese tramo importante de la autopista Buenos Aires La Plata", especificó.

Así será la obra en la Autopista Buenos Aires – La Plata

La intervención forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y apunta a aliviar la congestión en los horarios pico y mejorar la circulación en uno de los accesos clave del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El proyecto fue dividido en dos tramos: el primero, que va del kilómetro 11,4 hasta el kilómetro 20, estará a cargo de Kavos SA y C&E Construcciones. El segundo tramo, que se extiende del kilómetro 20 hasta el kilómetro 30,42, será ejecutado por Pelque SA y Briales SA.

Ambos trabajos comenzaron simultáneamente en noviembre y, aunque se desarrollarán bajo un cronograma independiente, se estima que el plazo total de ejecución será de 15 meses, con finalización prevista para febrero de 2027.