El Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) avanza con la obra del Camino de la Ribera en el partido bonaerense de Moreno, mediante la instalación del nuevo puente sobre la Avenida Mitre (R.P. N°7), a la altura de Paso del Rey.

El cruce vial se implantará a pocos metros del trazado existente, buscando duplicar la capacidad de circulación vehicular en un punto neurálgico para la conectividad de la zona.

"Esta infraestructura es fundamental para el proyecto que une la Ruta 7 y el Acceso Oeste con más de 6 kilómetros de recorrido, que mejora el espacio público y beneficia a más de 40.000 vecinos", señaló el ente autárquico provincial creado en 2001.

¿Cómo será el nuevo puente del Paso del Rey?

El puente tendrá una longitud total de 54 metros, del cual se destacará un tramo central entre columnas de 30 metros. Fue diseñado como una solución de movilidad integral que, no sólo priorizará el tránsito vehicular, sino también la circulación no motorizada y peatonal.

Dispondrá de una calzada vehicular de 9 metros de ancho que permitirá complementar la circulación en ambos sentidos. Además, se destinarán 2 metros de calzada a una bicisenda y se incorporará una senda peatonal de 1,20 metros, a fin de promover un traslado más seguro y accesible para toda la comunidad.

La obra del Camino de la Ribera en Paso del Rey, que impulsa el COMIREC junto al municipio, y financiada por el Gobierno provincial, es un proyecto de gran envergadura que buscará transformar la conectividad vial y el espacio público a lo largo del Río Reconquista en el partido de Moreno.

El objetivo principal de la obra será la pavimentación y adecuación de más de 6.000 metros del Camino de Sirga, la traza paralela al Río Reconquista, para establecer un nuevo corredor vial que unirá la Ruta Provincial N°7 (Av. Mitre) con la Colectora de la Autopista Acceso Oeste.

Este tramo es considerado estratégico, ya que generará una vía alternativa a las calles de mayor circulación, agilizando el tránsito y disminuirá los tiempos de acceso para más de 40.000 vecinos y estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).