Emplazado en el partido bonaerense de General Pacheco, a sólo media hora de la Ciudad de Buenos Aires, se asoma una de las joyas arquitectónicas del siglo XIX ideal para una escapada turística: el castillo francés de la familia Anchorena.

Con la posibilidad de recorrerlo mediante visitas guiadas, el edificio que luego sumó los jardines de diseño del célebre paisajista Carlos Thays, a quien se le atribuye el desarrollo del Jardín Botánico de Buenos Aires, se distingue también por los detalles que esconde bajo su superficie: un canal de veinte cuadras que conectaba la residencia con el río Reconquista, una usina eléctrica propia, una esclusa para riego y hasta un puente de hierro con peaje.

Además, un atelier subterráneo donde trabajaba el hijo de la familia, José Agustín Pacheco Anchorena, al que se accedía mediante un túnel.

¿Cómo es el castillo francés de General Pacheco?

El actual casco histórico del castillo de la familia Anchorena permanece en pie y se encuentra abierto al público mediante visitas guiadas organizadas por el Museo Histórico de General Pacheco. La excursión dura aproximadamente 90 minutos, cubre unos 2 km, y está pensada para mayores de 13 años.

En el recorrido se puede conocer tanto los interiores del inmueble como su impresionante jardín, el solárium, el llamado “castillito” (antiguo taller) y el túnel subterráneo, todos ellos testimonios de una vida aristocrática ligada al campo y a la industria.

Aunque fue transformado parcialmente luego de su venta en 1981 y parte convertido en barrio cerrado, el enclave original conserva gran parte de su fisonomía y legado.

¿Cómo llegar al castillo francés de General Pacheco?

El castillo de General Pacheco se encuentra en Av. Hipólito Yrigoyen 210, a sólo media hora de la Ciudad de Buenos Aires.

Para llegar en auto desde Microcentro, tomar la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y salir en la bajada de Henry Ford / General Pacheco. Luego seguir por Av. Hipólito Yrigoyen.

También existe la posibilidad de llegar en tren Mitre desde Retiro, ramal Tigre y luego combinar con el colectivo 60 o el 720.

¿Cómo recorrer el castillo francés de General Pacheco?

Quienes quieran recorrer el castillo francés de General Pacheco de la familia Anchorena se deberá reservar turno en el sitio web oficial museodepacheco.com.ar. Con cupos limitados y un bono contribución de $ 2000, la visita tiene una distancia de 2 km y por cuestiones de seguridad se admiten mayores de 13 años.