Chau al peaje con efectivo: desde noviembre esta autopista porteña solo aceptará el TelePASE

Desde noviembre el TelePASE será obligatorio en todas las autopistas de CABA

Desde este sábado 1° de noviembre se dejarán de aceptar los pagos en efectivo en un punto clave porteño: el peaje clave Parque Avellaneda, en la autopista Perito Moreno. Ahora, todos los conductores deberán contar con TelePASE para pasar por las cabinas y evitar multas.

TelePASE: el único método para pasar por el peaje de Parque Avellaneda

A partir de este sábado todos los usuarios deberán contar con el TelePASE. Hasta ahora, el peaje de Parque Avellaneda permitía un sistema híbrido con el pago efectivo en cabinas especiales. Sin embargo, desde este fin de semana el cobro será exclusivamente digital. El objetivo es mejorar la circulación y evitar la congestión de tránsito o la espera en los peajes.

El cambio no regirá solo para la Perito Moreno, sino para todas las autopistas porteñas. De no contar con el método, los conductores podrán enfrentar multas por encima de los $110.000, según las nuevas disposiciones viales de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde este sábado 1° de noviembre el peaje Parque Avellaneda, en la autopista Perito Moreno, solo aceptará el TelePASE

Cómo adherirse al TelePASE: el paso a paso

Los conductores que necesite sumarse al TelePASE pueden hacerlo de manera sencilla y completamente gratis a través de la página oficial. Allí deberán crear una cuenta y elegir cómo quieren recibir tu dispositivo. El tag habilitado se puede obtener por:

Retiro en un punto de colocación : hay más de 300 puntos donde se puede obtener sin cargo. Además, se puede retirar por cabinas de peaje de AUSA de manera gratuita o en puntos de colocación más cercanos, pero tienen un cargo de $7.030,00 por vehículo.

: hay más de 300 puntos donde se puede obtener sin cargo. Además, se puede retirar por cabinas de peaje de AUSA de manera gratuita o en puntos de colocación más cercanos, pero tienen un cargo de $7.030,00 por vehículo. Envío a domicilio: al recibirlo, deberás completar el proceso de activación. El tiempo de habilitación es de 72 a 96 horas hábiles.

Pagar el TelePASE con Mercado Pago

Además de la adhesión online, los usuarios también pueden tramitar el TelePASE a través de Mercado Pago en simples pasos:

Abrí o descarga la app de Mercado Pago. En la pantalla de inicio, selecciona "Ver más" y luego "TelePASE" Seleccioná "Quiero usar TelePASE" y completá los datos solicitados. Vas a poder pagarlo con dinero en cuenta, con tarjeta de crédito o de débito.