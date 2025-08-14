TelePase por patente: cómo funciona, cómo se paga y la forma de adherirse

A partir de noviembre de 2025, la Ciudad de Buenos Aires eliminará el esquema híbrido de cobro en las autopistas porteñas y los conductores solo podrán pasar por los peajes con el TelePASE por patente. En caso de pasar sin tenerlo se pueden enfrentar multas elevadas. ¿Cómo adherirse?

TelePASE por patente: cómo funciona y por qué hay que sacarlo

El TelePASE permite utilizar el sistema de peaje sin barreras, conocido como Free Flow que usa pórticos con lectores que detectan automáticamente las patentes y el dispositivo TelePASE. El método de pago elimina las cabinas de cobro manual y ya funciona en algunos tramos. A partir de noviembre estará generalizado en todas las trazas manejadas por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA)

Atravesar los peajes de Free Flow sin estar registrado en el sistema puede llevar a recibir una multa equivalente a 150 Unidades Fijas, que al mes de julio se ubica en $109.743, dado que cada UF tiene un valor de $731,62. Desde AUSA explican que pasar sin el tag habilitado se considera "una falta de tránsito equiparable a evadir el peaje", aunque existe la posibilidad de abonar la infracción con un 50% de descuento dentro de los primeros 60 días desde que se emitió la multa.

¿Cómo adherirse al TelePASE?

Los conductores que necesiten o quieran sumarse al TelePASE pueden hacerlo de manera sencilla y completamente gratis online a través de la página oficial. Allí deberán loguearse crearse un una cuenta y elegir cómo quieren recibir tu dispositivo. El tag habilitado se puede obtener por:

- Retiro en un punto de colocación: hay más de 300 puntos donde se puede obtener sin cargo. Además, se puede retirar por cabinas de peaje de AUSA de manera gratuita o en puntos de colocación más cercanos, pero tienen un cargo de $7.030,00 por vehículo.

Envío a domicilio: al recibirlo, deberás completar el proceso de activación. El tiempo de habilitación es de 72 a 96 horas hábiles.

Una vez que se retira, la habilitación en la Red de TelePASE demora entre 72 y 96 horas hábiles.

Además de la adhesión online, los usuarios también pueden sacarlo a través de Mercado Pago en simples pasos:

Abrí o descarga la app de Mercado Pago. En la pantalla de inicio, selecciona "Ver más" y luego "TelePASE". Ingresa tu patente. Solicitarlo desde la app. Llega en 24 horas o podés retirarlo gratis en los puntos habilitados o comprarlo en la tienda oficial de Mercado Libre.

¿Cómo se paga?

Los conductores pueden pagar en las autopistas adheridas con saldo en Mercado Pago, tarjeta de crédito o débito. En el caso de que sea a través de Mercado Pago, los consumos se debitarán del dinero en la cuenta al momento de pasar.