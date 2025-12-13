Sorpresa en la causa de los "caranchos top": encontraron el DNI de L-Gante en un allanamiento

Una investigación por estafas millonarias a compañías de seguros derivó en un hallazgo inesperado que involucra a una de las figuras más populares de la música urbana. Agentes de la Policía Bonaerense y fuerzas federales encontraron una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de L-Gante durante el allanamiento a un estudio jurídico vinculado a la banda de los "Caranchos Top".

El documento se encontró en el marco de una causa que investiga una de las mayores maniobras de fraude de los últimos años. Si bien el documento fue secuestrado junto al resto de la prueba, fuentes judiciales aclararon que todavía no se determinó si el músico tiene algún vínculo real con la organización criminal o si, por el contrario, su identidad fue utilizada sin su consentimiento para concretar alguna de las estafas.

La organización desbaratada operaba con un esquema sofisticado. Según consta en el expediente, la banda captaba a personas con pólizas de seguro vigentes, simulaba accidentes de tránsito y luego presentaba los reclamos ante las aseguradoras. Para lograr el cobro, utilizaban un arsenal de documentación falsa: certificados médicos apócrifos, poderes notariales truchos y presupuestos adulterados de talleres mecánicos.

El presunto líder de la asociación ilícita fue identificado como Matías Rodrigo Giovanelli, un abogado con alto perfil en redes sociales. Giovanelli manejaba la cuenta "Tu Abogado Responde", donde promocionaba sus servicios y daba consejos legales con una estética de influencer.

Allanamientos masivos y detenidos

La causa, impulsada por nuevas denuncias de las compañías Zurich y Federación Patronal, derivó en un megaoperativo ordenado por la jueza de Garantías Karina De Luca y el fiscal Claudio Oviedo. Se realizaron 30 allanamientos en simultáneo en localidades como Vicente López, Morón, Ramos Mejía, San Miguel y diversos barrios de Capital Federal.

El saldo del procedimiento fue contundente:

10 personas detenidas .

Más de 110 imputados .

Secuestro de armas de guerra y estupefacientes .

Incautación de sellos de escribanos y documentación falsificada.

Mientras la Justicia mantiene activos los pedidos de captura nacional e internacional para ocho prófugos, el hallazgo del DNI de L-Gante abre una nueva línea de investigación en un expediente que ya acumula al menos 11 hechos comprobados de estafas entre 2022 y 2025.