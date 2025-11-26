Se pudrió todo en el folklore por Cosquín y explotaron Los Carabajal: "Nos duele mucho"

Se pudrió todo en el folklore por Cosquín y explotaron Los Carabajal.

Kali Carabajal, líder del conjunto folklórico Los Carabajal, arremetió contra la actual comisión que organiza el Festival de Cosquín y destapó una fuerte interna que aleja a los cantores del histórico espacio de encuentro de la música popular.

Carabajal, uno de los fundadores del grupo homónimo, brindó una entrevista al programa Folklore y tradición y en diálogo con el periodista Santiago Tucumán expuso su disgusto con los directivos de folklore del Festival de Cosquín: "Hasta que esta comisión no se vaya, Los Carabajal no vamos a volver a Cosquín".

Segundos después, Kali Carabajal ahondó en los detalles que llevaron al grupo a ausentarse de Cosquín, festividad que reúne a los mejores exponentes de la escena folklórica local: "Hay un tema de precios, de arreglos y tema de personas. La comisión cambia cada dos o tres años y estos que están dejan afuera a los artistas principales como nosotros o Sergio Galleguillo".

"Nos duele mucho porque para nosotros Cosquín es el encuentro con los amigos pero hasta que esta comisión no se vaya no vamos a estar", cerró Carabajal. Días atrás, el cantautor riojano Sergio Galleguillo también había apuntado contra la comisión que lo dejó afuera de la grilla.

Cuándo es el Festival de Cosquín 2026

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 se realizará del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina. Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Cazzu y Milo J serán algunos de los artistas que se presentarán en la nueva y esperada edición de Cosquín, combinando artistas consolidados en el folklore y nuevas voces que fusionan géneros acercando a las nuevas generaciones con la canción popular argentina.