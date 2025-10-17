Furor en el folklore por el Cosquín 2026: invitados especiales sorpresa y nueve lunas imperdibles

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín presentó su 66ª edición en la ciudad de Rosario, honrando así los 300 años de la emblemática localidad santafesina y dando continuidad a su línea de federalización. El evento, que reunió a autoridades de la Comisión Municipal de Folklore, artistas y prensa, se llevó a cabo en el simbólico Propileo del Monumento a la Bandera, anticipando la emoción que se vivirá en el Valle de Punilla en enero de 2026.

Durante la presentación se dio a conocer la grilla artística completa de las nueve lunas, con la participación especial de figuras del folklore nacional que ya son parte de la historia del Festival. La próxima edición del Cosquín tendrá varias sorpresas y regresos esperados. Una de las grandes noticias tiene que ver con la construcción de un espacio gastronómico en altura ubicado en el corazón de la platea. Se trata de una estructura metálica que conforma una gran terraza de 400 metros cuadrados con capacidad para doscientas personas, un punto panorámico para disfrutar de la gastronomía y el espectáculo.

En lo artístico, la gran novedad es la aparición de Milo J, el joven de 18 años que generó gran impacto con el proyecto FAlklore! junto a Mex Urtizberea y su elogiado disco La vida era más corta. Su presentación en la novena luna será la primera luego de sus dos shows agotados en el estadio Vélez Sarsfield previstos para fin de año (18 y 19 de diciembre), marcando un cruce generacional inédito en el Atahualpa Yupanqui.

Otro de los momentos más esperados será la celebración de los 30 años de Soledad Pastorutti en el escenario, un hito que evoca aquella consagración de 1996. La cantante de Arequito, presente en el lanzamiento en Rosario, anticipó que prepara un festejo especial para su show, programado para la octava luna, el 31 de enero. Además, se destaca el reencuentro con Luciano Pereyra en la quinta luna, ausente en Cosquín desde 2022.

La grilla completa del Festival Cosquín 2026, luna por luna

Las nueve lunas del Festival 2026 contarán con la presencia de consagrados y nuevos talentos, incluyendo a ganadores de Pre Cosquín y delegaciones nacionales e internacionales.

Primera luna: Sábado 24/1 (Entrada desde $35.200) Artistas Principales: Christian Herrera (Consagración 2025), Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (Revelación 2025), Jorge Rojas. Participaciones: Pre Cosquín (Solista Vocal y Conjunto Vocal), Delegación Rosario.

Segunda luna: Domingo 25/1 (Entrada desde $41.800) Artistas Principales: Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro, Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu. Participaciones: Pre-Cosquín (Pareja de Baile estilizado), Delegación Internacional, Delegación Provincial.

Tercera luna: Lunes 26/1 (Entrada desde $35.200) Artistas Principales: Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucia Ceresani, Cristian Capurelli, Abel Pintos. Participaciones: Pre Cosquín (Conjunto Instrumental y Solista de Malambo Masculino), Delegación Internacional.



Soledad Pastorutti en el escenario del Cosquín, donde el próximo año recordará un hito que evoca su consagración en 1996.

Cuarta luna: Martes 27/1 (Entrada desde $30.800) Artistas Principales: Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025), Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Lucio“El Indio”Rojas. Participaciones: Pre Cosquín (Conjunto de Malambo y Dúo Vocal), Delegación Internacional.

Quinta luna: Miércoles 28/1 (Entrada desde $35.200) Artistas Principales: Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra. Participaciones: Pre Cosquín (Conjunto de Baile y Canción Inédita), Delegación.

Sexta luna: Jueves 29/1 (Entrada desde $30.800) Artistas Principales: Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Ceibo, Los Tekis. Participaciones: Pre Cosquín (Solista Vocal), Delegación de Japón, Delegación Provincial.

Séptima luna: Viernes 30/1 (Entrada desde $30.800) Artistas Principales: Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera), Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino. Participaciones: Pre Cosquín (Solista de Malambo Femenino y Solista Instrumental), Delegación Provincial.

Octava luna: Sábado 31/1 (Entrada desde $35.200) Artistas Principales: Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (Revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 Años) . Participaciones: Pre Cosquín (Pareja de Baile Tradicional), Delegación Internacional.

Novena luna: Domingo 1/2 (Entrada desde $41.800) Artistas Principales: Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos off The Pampa, Milo J . Participaciones: Entrega de Premios.



Cómo comprar entradas para el Cosquín 2026

Las ubicaciones se pueden adquirir a través del sitio autoentrada.com. La venta se realizará de la siguiente manera: