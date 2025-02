Soledad Pastorutti explicó su descargo en Cosquín y dividió aguas en el folklore: "Siempre hablo"

"La Sole" había hecho un descargo en pleno escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Soledad Pastorutti es una de las artistas referentes del mundo del folklore en Argentina que en este arranque del 2025, estuvo en el centro de la escena de la música popular por su presentación en varios festivales. Tras el descargo que hizo en el Festival Nacional de Folklore en Cosquín, la cantante de 44 años rompió el silencio para volver a referirse a este tema y dividió aguas en sus fanáticos.

Después de haber estado en Cosquín, "La Sole" dio un explosivo recital en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. A través de sus redes sociales oficiales, brindó unas palabras hacia sus seguidores mostrando su alegría de haber participado del evento en la grilla del jueves 6 de febrero.

"Neuquén... ¡Me regalaron otro encuentro inolvidable! Una vez más la Fiesta de la Confluencia fue pura emoción. Gracias por cada aplauso, cada sonrisa y cada baile", expresó la artista. En el posteo, uno de sus seguidores no escribió nada vinculado a su presentación en este festival, sino que recordó el discurso que dio en Cosquín. "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así", había dicho a 24 horas de haberse llevado adelante la Marcha LGBTQ+.

"No te comenté antes, me encantó el mensaje que diste en Cosquín, que pena que algunos no entendieron o no quisieron entender. Tu mensaje hablaba de tratar de ser feliz y buscar la felicidad en uno mismo sin destilar odio. Fácil: quien es feliz no jode. Nada mas imparcial que eso, lástima que algunos usaron tu mensaje para seguir dividiendo y llevando agua para su molino", le dijo un hombre. Lejos de esquivar el comentario, "La Sole" reaccionó y soltó: "Gracias, vos me conoces bien, siempre hablo de estar juntos, unidos. Y es eso lo único que quiero decir".

Soledad Pastorutti habló tras su descargo en Cosquín.

"Vinito": la pregunta de La Sole que acorraló a Luciano Pereyra en público

Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra son dos folkloristas que desde hace años demuestran que además de estar unidos por un vínculo profesional, también los une un lazo de amistad. De ese modo, en un reciente comentario que le hizo en las redes sociales, la artista oriunda de Arequito aprovechó su confianza para hacerle una inesperada pregunta al cantante.

El intérprete de canciones como Porque Aún Te Amo y El Vestido Rojo compartió en su última publicación de Instagram imágenes de un reciente concierto que vivió en un festival de folklore y allí recibió la llamativa pregunta de su colega. "Son muchos nuestros reencuentros y cada nuevo abrazo la emoción se agiganta porque en #Tunuyan soy muy feliz! Gracias por tanto amor", escribió Pereyra en el pie de foto del posteo donde se pudieron ver imágenes de la prueba de sonido del show y también del encuentro con el público.

Fiel a su estilo verborrágico, La Sole le dio me gusta a la publicación de su amigo y se quiso sacar una duda al hacerle una pregunta en un comentario: "Tomaste vinito?", soltó Pastorutti. Por su parte, Luciano Pereyra respondió con humor a la consulta de su allegada y escribió: "Nooooooo. Bueno sí", seguido por emoticones referidos al vino.