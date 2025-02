Soledad Pastorutti se pronunció sobre la actualidad en Cosquín 2025. (Ph magdalena.fotos)

Soledad Pastorutti demostró una vez más su carisma y talento en su presentación número 29 en el escenario que la vio nacer artísticamente a sus 15 años: el del Festival de Folklore de Cosquín. Allí, la artista se pronunció sobre la realidad social de Argentina y soltó emotivas palabras a su público.

La intérprete de canciones como Adonde Vayas y Tren del Cielo incluyó canciones de diferentes épocas de su carrera en el repertorio escogido para Cosquín 2025, así como clásicos del folklore que pusieron a todos los presentes a corear y agitar el clima con euforia y pasión. Fue en un intervalo de canciones que La Sole se acercó a la gente ubicada en las primeras filas y le habló desde el corazón.

"La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", sostuvo la artista, mientras sus coristas ponían su voz al estribillo del hit Todo Cambia de fondo. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".

El pedido de La Sole a sus seguidores de redes sociales

Soledad está nominada a los Premios Lo Nuestro por su álbum Raíz, Nunca Me Fui, que sacó el año pasado junto a las cantantes Niña Pastori y Lila Downs. La categoría que integra a este material es Música Mexicana - Álbum del Año y, ya que se trata de una premiación con votos de a gente, la artista les pidió a sus fans que la ayuden.

La Sole, en vivo.

"Ay, gente querida, estoy tan feliz con esta nominación a los Premios Lo Nuestro, con este proyecto que está sonando de fondo, con el proyecto Raíz, con Lila y Niña. Vótennos, les dejo acá el link para que el folklore siga estando bien en alto y con todo el corazón les digo gracias", soltó Pastorutti en una de sus recientes historias de Instagram, con una sonrisa de oreja a oreja por la noticia recibida.

Las tristes palabras de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".