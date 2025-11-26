Cuánto cobra un chofer de colectivo en diciembre 2025: el salario que cobra

Cuánto cobran los choferes de colectivo.

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires alcanzan en diciembre uno de los ingresos más altos del año, gracias al impacto del medio aguinaldo sobre un salario que viene de actualizarse en los últimos meses por paritarias. Bajo el convenio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sueldo básico acordado en noviembre de 2025 asciende a $1.370.000, al que se suman viáticos diarios de $13.000, lo que eleva el ingreso mensual total a valores cercanos a $1.682.000.

Con este nivel de remuneración como referencia, el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) en diciembre representa un refuerzo clave para los trabajadores del transporte urbano.

Aumento que cobran los choderes de AMBA.

Cuánto cobra un chofer en diciembre con aguinaldo

El aguinaldo equivale al 50% del mejor salario bruto del semestre, que en el caso de los colectiveros coincide con el sueldo de noviembre, ya impactado por los últimos aumentos. De este modo, el aguinaldo estimado ronda los $841.000. Así, al sumar salario de diciembre más aguinaldo, el ingreso total de un chofer de colectivo puede ubicarse en torno a los $2.523.000, siempre que no se registren cambios relevantes en adicionales.

Si bien el cálculo toma como base el salario promedio, el monto definitivo puede modificarse según distintos adicionales:

Antigüedad: el acuerdo paritario incorporó un adicional de $20.550 por cada año trabajado , lo que puede elevar de manera considerable el sueldo de los choferes con mayor trayectoria.

Horas extras y presentismo: no todos los trabajadores perciben el mismo nivel de adicionales por carga horaria o cumplimiento.

Servicios especiales y turnos nocturnos: quienes realizan recorridos en horarios de alta demanda o nocturnos suelen cobrar suplementos que incrementan el salario y, en consecuencia, el aguinaldo.

El esquema salarial vigente se encuentra encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 460/1973. Durante 2025, el sector acumuló un incremento del 11,5% entre julio y noviembre, en el marco de las negociaciones entre la UTA y las cámaras empresariales. Desde el sindicato sostienen que el objetivo del ajuste fue preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y la suba sostenida del costo de vida.

Aumento de colectivos en diciembre.

El Gobierno de la Ciudad refuerza el control en los colectivos porteños

Mientras se actualizan los salarios, el Gobierno porteño avanza con un proceso para reforzar el control del sistema de colectivos. En la Ciudad operan alrededor de 180 líneas, de las cuales 31 pasarán a ser administradas directamente por el Gobierno local, que también asumirá la gestión tarifaria.

Para ello, se abrió una nueva licitación destinada a contratar a la empresa que implementará un sistema integral de monitoreo administrado por la Dirección General de Control de la Movilidad.