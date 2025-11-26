EN VIVO
Marcha jubilados

Desmedido operativo de seguridad en el Congreso para la marcha de jubilados

Como cada miércoles, las organizaciones de jubilados protestan frente al Congreso de la Nación.

26 de noviembre, 2025 | 18.15

Las fuerzas de seguridad realizan un desmedido operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, donde los jubilados protestan, como cada miércoles, contra el ajuste del gobierno de Javier Milei

Efectivos de seguridad cercaron desde temprano los alrededores del Congreso a la espera de una nueva marcha de jubilados, que este miércoles conentran a las 17 frente al Congreso. Además del encono para ajustar sus bolsillos, el Gobierno se encargó de reprimir con gases y balas de goma reiteradas protestas de los jubilados, una constante desde que Milei llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023. 

Noticia en desarrollo

 

Las imágenes de la marcha de los jubilados

