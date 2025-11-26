Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria y las llamas carbonizaron el vehículo

El incendio comenzó pasadas las 14 de este miércoles.

En medio del miércoles caluroso, Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires respondieron rápidamente al llamado de un incendio en un colectivo de pasajeros. La unidad corresponde a un interno de la línea 160.

El colectivo se encontraba en servicio y circulaba sobre la avenida Intendente Cantilo, a la altura del segundo pabellón de Ciudad Universitaria, donde se encuentra la Universidad de Ciencias Exactas de la UBA. Las llamas comenzaron alrededor de las 14:20 de este miércoles.

Las imágenes del incendio se difundieron en redes sociales. Unos de los videos registrados muestra cómo el colectivo es consumido por las llamas en una de las paradas del metrobus de la zona, donde se visualiza poco tránsito. Y en otro se observa la inmensidad del humo y se escuchan explosiones.

Por qué se prendió fuego el colectivo

Los brigadistas desplegaron una línea de 38 mm para combatir las llamas y controlar la propagación del fuego en el vehículo, que terminó completamente consumido por el incendio.

Mientras se controlaba el fuego, se constató que no hubo pasajeros ni personal heridos. Según las autoridades presentes en el lugar, el incendio se originó a partir del recalentamiento del motor.

De acuerdo con información oficial, la totalidad de los pasajeros descendió por sus propios medios, en orden y sin registrar situaciones de pánico. Además, el protocolo de emergencia no requirió asistencia adicional ni procedimientos formales de evacuación.

Cuando los bomberos lograron apagar las llamas, la unidad 160 quedó completamente carbonizada, ya que el fuego se había propagado por todo el vehículo. Tampoco se registraron daños materiales en el riel del metrobus a pesar de que las llamas estuvieron cerca del techo de una de las paradas.

Más incendios

Esta mañana la localidad de San Justo, en La Matanza, registró un incendio en una unidad de la línea 242 que quedó envuelto en fuego antes de las 9. Medios locales informaron que el interno 88 se encontraba en su recorrido habitual cuando fue sorprendido por las llamas de manera repentina.

El chófer reaccionó de manera inmediata y permitió la evacuación de todos los pasajeros rápidamente antes de que el incendio se propagara. Nadie resultó herido.

Quienes transitaban por la esquina de Ambrosetti y Adolfo Berro, en pleno Villa Constructora, describieron el desconcierto vivido ante la rapidez del siniestro. Al lugar acudieron bomberos voluntatios del partido.