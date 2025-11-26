Un incendio arrasó un edificio en Hong Kong y dejó 36 muertos

Las llamas destruyeron un complejo residencial en el distrito de Tai Po, una de las regiones más pobladas de la zona, y dejó un salgo de 36 muertos y 279 heridos.

Un enorme incendio conmocionó a todo Hong Kong en la madrugada de este jueves (hora local), que arrasó un complejo residencial en el distrito de Tai Po, una de las regiones más pobladas de la zona, y dejó un salgo de 36 muertos y 279 heridos. El incidente, que empezó el miércoles por la tarde y siguió hasta altas horas de la noche, todavía mantiene en vilo a la población con cientos de bomberos trabajando para apagar las llamas.

De acuerdo a lo que revelaron los primeros informes, el fuego se desató en los andamios de bambú que rodeaban varias torres del complejo residencial Wang Fuk Court, el cual está en proceso de renovación. A partir de los fuertes vientos provenientes de la costa, las llamas se propagaron con rápida velocidad hacia el interior de los edificios, complicando las tareas de rescate y dejando a numerosos residentes atrapados. Testigos describieron escenas de desesperación y un ambiente irrespirable por el humo que se veía a kilómetros de distancia.

Las autoridades elevaron la alarma a nivel cinco -el máximo grado-, lo que activó un operativo masivo de emergencia. Más de 140 camiones de bomberos y unas 60 ambulancias se desplegaron en la zona, mientras cientos de personas fueron evacuadas hacia refugios temporales. Desde Pekín, el presidente Xi Jinping pidió un "esfuerzo sin descanso" para controlar el incendio y asistir a los damnificados.

Qué dijeron las autoridades de Hong Kong

El jefe del Ejecutivo local, John Lee, confirmó la magnitud del desastre y detalló que, además de los fallecidos, 29 personas permanecían hospitalizadas, mientras que otras siete estaban en estado crítico. Entre las víctimas se encuentra un bombero de 37 años que fue hallado con quemaduras graves y murió tras ser trasladado de urgencia a un hospital. Otro rescatista debió ser atendido por agotamiento debido a las extremas condiciones en el lugar.

Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones del Servicio de Bomberos, advirtió que la temperatura en algunas áreas del complejo era tan alta que los equipos no lograban acceder a ciertos pisos donde residentes pedían auxilio. Señaló, también, que la combinación de vientos fuertes y escombros en llamas habría permitido que el fuego pasara de una torre a otra, aunque las causas exactas siguen bajo investigación.

Los andamios de bambú en el centro de la polémica

De acuerdo a las primeras investigaciones, el fuego se propagó por la presencia de andamios de bambú, el cual es un producto inflamable. Los bomberos encontraron poliestireno de bambú quemado dentro de los edificios, por lo que las primeras hipótesis apuntan en esa teoría. La asociación por los derechos de víctimas de accidentes industriales recordó que, en los últimos meses, se registraron incidentes similares vinculados a estructuras temporales en obras.

El complejo Wang Fuk Court, inaugurado en 1983 y compuesto por ocho torres con unos 2000 departamentos, aloja a unas 4800 personas, muchas de ellas mayores. Vecinos relataron escenas dramáticas: ventanas cerradas por obras que dificultaron la detección del incendio, residentes con movilidad reducida que no lograron evacuar y familiares desesperados buscando información.