Incendio en Lomas de Zamora: dos fábricas destruidas y vecinos evacuados

Un voraz incendio consumió durante la madrugada del lunes dos fábricas de plásticos en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, y obligó a evacuar a decenas de vecinos de la zona. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron más de dos metros de altura, generando una densa columna de humo que aún persiste en el aire. Aunque no se registraron heridos, varias viviendas quedaron inhabitables y hay grandes pérdidas materiales.

El fuego comenzó alrededor de las dos de la mañana en una fábrica de plásticos en el cruce de las calles Gabriela Mistral y Emerson rodeada por casas bajas y lindante con unas canchas de tenis, y se extendió hacia una fábrica de inyección plástica dedicada a la producción de juguetes, que resultó afectada en un 50%. Rápidamente, la magnitud del siniestro obligó a desplegar un amplio operativo: dieciséis dotaciones de Bomberos provenientes de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Tristán Suárez y Lanús Oeste trabajaron intensamente para apagar las llamas. “El fuego está controlado, no se va a expandir más de lo que está ahora. Estamos derrumbando las paredes de las fábricas para poder terminar de sofocar el incendio”, explicó Gustavo Liuzzi, jefe del operativo, en declaraciones a la prensa.

La situación se tornó más compleja y los vecinos debieron abandonar sus hogares en plena madrugada. “Pude salir justo”, relató en Radio Mitre Melanie, una vecina a quien su vivienda quedó destruida tras el derrumbe del techo de dos habitaciones y un baño, y agregó que perdió todas sus pertenencias y debió irse con lo puesto. La mujer recordó que al escuchar ruidos pensó que se trataba de un intento de robo, pero al abrir la puerta se encontró con el incendio que arrasaba su casa. “La casa está inhabitable, perdí todo”, lamentó en diálogo con TN.

Las causas del incendio en Lomas de Zamora

Si bien las causas del siniestro aún no fueron determinadas, algunos vecinos señalaron que en una de las fábricas había un horno que permanecía encendido las 24 horas. Sin embargo, los bomberos advirtieron que cualquier prueba que pudiera esclarecer el origen del fuego quedó destruida por las llamas. “Si existían pruebas, se quemaron todas”, sostuvo Liuzzi, quien además confirmó que desde el jueves las plantas estaban cerradas y sin personal trabajando.

El operativo incluyó el uso de maquinaria pesada provista por la Municipalidad de Lomas de Zamora para remover las estructuras colapsadas y acceder a los focos que permanecían activos bajo los escombros.