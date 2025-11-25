Regresa el tren Mitre tras las obras: cómo funciona ahora el servicio y qué ramales están interrumpidos

Regresa el tren Mitre tras las obras: cómo funciona ahora el servicio y qué ramales están interumpidos

Tras las obras de renovación del fin de semana largo, Trenes Argentinos anunció que el servicio del ramal Tigre del Tren Mitre quedó restablecido. Además, ya están disponibles los recorridos completos de los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre.

Desde Trenes Argentinos señalaron que los trabajos eran de carácter urgente, ya que los durmientes y los rieles poseían más de 40 años de antigüedad y estaban deteriorados. Además, los trenes tenían que circular con velocidad reducida por precaución. Las nuevas modificaciones buscan evitar las demoras o cancelaciones del servicio.

Los detalles de las obras de renovación en el ramal Tigre

La obra de renovación integral de vías en el ramal Tigre contempla las siguientes tareas de renovación

40 kilómetros de renovación de vía.

47 kilómetros de renovación de tercer riel.

24 pasos a nivel a intervenir y 22 pasos peatonales a intervenir.

4 paragolpes a instalar (estación Tigre).

23 aparatos de vía.

65 obras de arte a intervenir.

El servicio volverá a interrumpise a finales de noviembre y durante el fin de semana largo de diciembre

Cuáles son los próximos cortes de servicio Tren Mitre

Como parte del plan de mejora integral de infraestructura ferroviaria, las obras de renovación continuarán durante las próximas semanas. Según adelantaron desde Trenes Argentinos en un comunicado el servicio se verá afectado los siguientes días: