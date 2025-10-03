La empresa Trenes Argentinos informó que, durante algunos fines de semana de octubre y noviembre, los distintos ramales de la Línea Mitre serán suspendidos o funcionarán con servicio limitado entre algunas estaciones. La Línea Mitre cuenta con los ramales José León Suárez, Tigre y Bartolomé Mitre, los cuales se verán afectados por obras de renovación de vías en distintas jornadas distribuidas en los próximos dos meses.

El Ramal Tigre tendrá el servicio interrumpido durante los fines de semana del 10 y el 13 de octubre, así como también del 21 al 24 de noviembre. Durante esas fechas los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán con servicio limitado desde la estación Belgrano R, dado que se harán obras en la estación Retiro y en el tramo final entre Belgrano R y Retiro, con trabajos de señalamiento.

Cortes en la Línea Mitre

Estos trabajos se enmarcan en el plan de modernización del ferrocarril impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación, que contempla mejoras en vías, señales y estaciones. La apuesta oficial es que las intervenciones se concentren principalmente en los fines de semana y feriados, para reducir al mínimo el impacto sobre los usuarios en días hábiles.

Cortes en el Ramal Suárez y Ramal Tigre del 10 al 13 de octubre

Cortes en el Ramal Suárez y Ramal Tigre del 21 al 24 de noviembre