Estos videojuegos llegarán a Xbox en el principio del 2026

El comienzo de 2026 viene cargado de novedades para los jugadores de Xbox y suscriptores de Xbox Game Pass, con varios títulos ya confirmados para llegar al servicio y a las consolas entre enero y marzo. La agenda combina propuestas independientes con juegos de rol, acción futurista y experiencias narrativas, lo que promete mantener el interés de distintos tipos de público desde las primeras semanas del año.

Juegos confirmados para enero

MIO: Memories in Orbit – 20 de enero (Xbox Series X|S, PC y Cloud): un metroidvania con identidad artística y exploración en un mundo decadente, disponible desde su lanzamiento en Game Pass y caracterizado por su enfoque en exploración y narrativa.

– 20 de enero (Xbox Series X|S, PC y Cloud): un metroidvania con identidad artística y exploración en un mundo decadente, disponible desde su lanzamiento en Game Pass y caracterizado por su enfoque en exploración y narrativa. Nova Roma – 22 de enero (PC): un RPG de estrategia ambientado en una versión alternativa de la antigua Roma, centrado en combate táctico y gestión de recursos, ideal para quienes disfrutan de decisiones profundas y planificación.

Juegos para febrero

MENACE – 5 de febrero (PC): una propuesta de estrategia por turnos con temática de ciencia ficción, enfocada en posicionamiento, táctica y planificación a largo plazo en escenarios futuristas.

– 5 de febrero (PC): una propuesta de estrategia por turnos con temática de ciencia ficción, enfocada en posicionamiento, táctica y planificación a largo plazo en escenarios futuristas. High on Life 2 – 13 de febrero (Xbox Series, PC y Cloud): la esperada secuela del shooter irreverente que combina humor con acción intensa y armas extravagantes, llegando al catálogo de Game Pass.

– 13 de febrero (Xbox Series, PC y Cloud): la esperada secuela del shooter irreverente que combina humor con acción intensa y armas extravagantes, llegando al catálogo de Game Pass. Death Howl – 19 de febrero (Xbox Series): un juego de acción con enfoque directo y combates frenéticos, pensado para sesiones rápidas y desafiantes que mantienen la adrenalina en alto.

Propuestas de marzo y más allá

Replaced – 12 de marzo (consola, PC y Cloud): un proyecto muy esperado con estética 2.5D y ambientación cyberpunk, que combina acción y narrativa en un mundo futurista visualmente llamativo.

¿Qué significa este inicio de año para Xbox?

A diferencia de otros periodos donde los lanzamientos se concentran en la segunda mitad del año, 2026 empieza con ritmo fuerte para Xbox y Game Pass, ofreciendo desde estrategias profundas hasta shooters con sello propio. Esto no solo demuestra el compromiso de Microsoft por ampliar el catálogo del servicio desde los primeros meses, sino también la variedad de experiencias disponibles para jugadores de todos los gustos.

Además de los títulos con fechas ya confirmadas, se espera que más juegos se vayan anunciando en las próximas semanas, potenciando aún más el catálogo durante los tres primeros meses.