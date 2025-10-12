El argentino de la IndyCar que evaluó el presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1: "Inferior"

Colapinto se encuentra último en la tabla.

Luego de un fin de semana sin Fórmula 1, Franco Colapinto viajará a Austin para visitar el Circuito de las Américas, que será sede del Gran Premio de los Estados Unidos por la decimonovena fecha de la temporada. Justamente en tierras norteamericanas se encuentra Ricardo Juncos, el expiloto que vive en EE.UU. desde 2002 y es dueño de Juncos Hollinger, el equipo de IndyCar donde corrió Agustín Canapino.

El oriundo de Tigre formó su escudería luego de llegar a los Estados Unidos con apenas 400 dólares y ahora es una de las autoridades destacadas de la Indy, pero también se mantiene al tanto de lo que sucede en la máxima categoría. Tal es así que en una reciente entrevista con GP Blog, Juncos se refirió al presente de Colapinto en la F1, donde tiene el recuerdo del décimo lugar del pilarense en la última visita al circuito de Texas.

Solamente el haber llegado a correr en la Fórmula 1 hace que el piloto argentino sea muy importante para Juncos, que remarcó la importancia que tomó el pilarense a partir de su debut con Williams en el GP de Italia 2024: “Franco es muy especial para nosotros los argentinos, en primer lugar porque nos apasiona la Fórmula 1 desde los tiempos de Fangio. No hemos tenido un piloto por muchos años y lo merecemos por esa pasión. Gracias a Dios le tocó a él”.

Claro que el empresario sabe que esta temporada dista bastante de la anterior en cuanto a resultados, ya que “Fran” se encuentra en el fondo de la tabla sin puntos a falta de seis fechas para el cierre de la temporada. No obstante, Juncos considera que esto se relaciona más con los problemas internos de Alpine que con el nivel del joven de 22 años: “Creo que en las últimas carreras haber sido un poco más rápido que Gasly demuestra su talento y capacidad. El equipo tiene muchos problemas, todos lo saben. Creo que es claramente inferior al resto”.

Por último, Juncos recalcó la importancia que tendrá la experiencia de este año para Colapinto en caso de conseguir la renovación para 2026, donde podría tener mayores oportunidades de sumar puntos. “Siempre se necesita hacer experiencia. Si continúa en 2026, creo que Franco tendrá mucha más seguridad mental y espero que pueda tener una larga carrera deportiva en la Fórmula 1”, cerró.

