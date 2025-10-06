Agustín Canapino habló del duelo con Matías Rossi en el TC en San Nicolás: "Uñas y dientes"

Canapino le negó a Rossi su primer triunfo del año.

Este fin de semana, el Turismo Carretera nos regaló una de sus mejores definiciones con la final de la decimosegunda fecha en el Autódromo San Nicolás, donde Agustín Canapino y Matías Rossi fueron los absolutos protagonistas del domingo. Ambos pilotos habían ganado sus respectivas series, aunque el delvisense había quedado primero en la grilla de partida, que se realizó bajo condiciones especiales debido a las fuertes lluvias.

Tras una buena largada, Rossi se mantuvo adelante al frente, mientras que Canapino tuvo que sortear algunas dificultades, como haber doblado ancho en la tercera vuelta, lo que hizo que pierda la posición con Facundo Chapur, que luego se despistó unos metros más adelante. Si bien el “Misil” se había construido una buena ventaja, el piloto arrecifeño no tardó en volver a ponerse cerca, además de que las diferencias se fueron a cero por el coche de seguridad.

De hecho, el relanzamiento trajo algo de polémica por la defensa que implementó el delvisense para taparle el espacio al “Titán de Arrecifes”, que luego de la carrera habló de lo que fue esa lucha por la victoria en San Nicolás. “Veníamos rápidos los dos y yo mejor que él en la última parte de la carrera. Rossi se defendió a su estilo, con uñas y dientes, yo trataba de atacar porque quería ganar, al mismo tiempo no quería perder todo”, comenzó en diálogo con Carburando.

Y es que Rossi es un rival directo en la Copa de Oro para Canapino, que quería ganar para aumentar la diferencia en la tabla de posiciones, pero tuvo que buscar el momento exacto para no echar a perder todo lo construido en el transcurso del fin de semana. “Traté de buscar un equilibrio. Pero no quería dejar de atacar porque la victoria eran muchos puntos y sobre todo sacarle el triunfo a Matías que es un rival del campeonato”, agregó.

Finalmente, la definición se dio en la penúltima vuelta, cuando el tetracampeón del TC sorprendió con una gloriosa maniobra para superar a Rossi y lograr su cuarta victoria de la temporada. Al respecto, Canapino dijo: “Si hubiese podido lo pasaba antes. En la última parte de la carrera tenía un poco más de ritmo que él, ahí pude atacarlo firme”.

Así quedaron las posiciones de la Copa de Oro tras San Nicolás.

¿Cuándo vuelve a correr el TC?

Finalizada la fecha en San Nicolás, el Turismo Carretera no volverá hasta el próximo mes, cuando se visite el Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos por la decimotercera fecha de la temporada en el fin de semana del 1-2 de noviembre. Será la tercera fecha en lo que va de la Copa de Oro, donde Agustín Canapino lidera con 108 puntos y con el extra de ser el único piloto entre los cinco mejores en haber ganado al menos una final en lo que va del año.