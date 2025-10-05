El eufórico elogio que recibió Agustín Canapino tras su heroica victoria en San Nicolás: “Animal”

Canapino es el único de los cinco primeros con victorias.

Luego de haber marcado el mejor tiempo en la clasificación del sábado, con un registro de 1:25.779, Agustín Canapino comenzó la jornada de este domingo con el triunfo en su serie en el Autódromo San Nicolás. El oriundo de Arrecifes había iniciado la Copa de Oro del Turismo Carretera con el triunfo en San Luis a mediados de septiembre, con lo que aumentó su ventaja en la tabla de posiciones, en la que ya contaba con puntos extra por sus dos triunfos en la fase regular.

Ahora bien, este domingo, a pesar de haber ganado la serie, el piloto arrecifeño largó del segundo lugar detrás de Matías Rossi, quien se vio beneficiado por la partida en condiciones especiales debido a las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad bonaerense. La combinación de tener adelante al delvisense y el asfalto mojado hizo que la final de la decimosegunda fecha del TC sea un desafío para Canapino, que finalmente logró su cometido.

Tal es así que tras varios intentos de pasar al “Misil”, el “Titán de Arrecifes” pudo posicionarse en el primer lugar justo en la anteúltima vuelta, con una maniobra exquisita en la que el Chevrolet Camaro ZL1 se lució al superar a un Toyota Camry TC que claramente ya sufría el desgaste. Sin dudas, se trató de una definición para el recuerdo, la cual no solo le valió la victoria, sino también los elogios de Guillermo Ortelli.

Y es que ni bien cruzó la línea de meta, Canapino recibió el eufórico mensaje del integrante de la mesa directiva de Canning Motorsports, quien no dudó en señalar el talento que tiene su piloto. “Yo no sé si me estas escuchando o no, pero sos un animal. ¡Bien, ‘Canapa’, bien!”, celebró Ortelli a través de la radio.

Por su parte, Canapino mostró la importancia que tuvo esta victoria en diálogo con Campeones y AM590 Continental. “Solo puedo decir gracias a todo mi equipo. Fue un sinfín de emociones, una locura de carrera. No quería quedar fuera de carrera pero tampoco quería resignar mi posibilidad de ganar”, afirmó el arrecifeño, que continúa en la cima de la tabla y cada vez más cerca de su quinto título en TC.

Canapino suma cuatro victorias en la temporada.

Tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC tras San Nicolás