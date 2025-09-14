Agustín Canapino arrasó en el TC con Chevrolet en San Luis y es el líder de la Copa de Oro

Agustín Canapino arrasó en el TC y ganó en San Luis con el Chevrolet.

Agustín Canapino arrasó con el Chevrolet Camaro en el TC en San Luis, ganó y es el nuevo líder de la Copa de Oro 2025. El piloto arrecifeño de 35 años se impuso con comodidad en el autódromo puntano Rosendo Hernández y ya se quedó con 18 victorias en su historia en la máxima categoría del automovilismo argentino. El tetracampeón de la categoría fue muy superior en la final, en la que completaron el podio Julián Santero (Ford Mustang) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

La superioridad del "Chivo" del "Cabezón" fue absoluta el domingo, aunque durante el todo fin de semana le costó mucho trabajo llegar a la cima. Ya en las últimas vueltas, la pelea por el segundo puesto entre Santero y Otto Fritzler (Toyota Camry) colaboró para que "Canapa" se escapara adelante y ni siquiera sufriera. Ahora, faltarán cuatro competencias para definir al monarca de esta temporada, allá por diciembre próximo en La Plata.

Así terminó la carrera del TC en San Luis 2025: los 10 primeros

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Julián Santero (Ford Mustang). Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Mauricio Lambiris (Ford Mustang). Otto Fritzler (Toyota Camry). Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). Agustín Martínez (Ford Mustang). Matías Rossi (Toyota Camry). Marcos Landa (Chevrolet Camaro). Juan Martín Trucco (Dodge Challenger).

La tabla de posiciones de la Copa de Oro 2025 en el TC

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 61 puntos. Julián Santero (Ford Mustang) 44 puntos*. Mauricio Lambiris (Ford Mustang) 43 puntos. Otto Fritzler (Toyota Camry) 42.5 puntos. Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) 38.5 puntos*. Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) 33 puntos*. Matías Rossi (Toyota Camry) 30.5 puntos. Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) 29.5 puntos*. Marcos Landa (Chevrolet Camaro) 29 puntos. Germán Todino (Ford Mustang) 25 puntos*. Marcelo Agrelo (Toyota Camry) 23 puntos*. José Manuel Urcera (Ford Mustang) 22.5 puntos.

* Todavía no consiguieron una victoria en esta campaña, condición obligatoria para coronarse campeón.

¿Cuándo vuelve a correr el Turismo Carretera en 2025?

La categoría principal del automovilismo argentino volverá a presentarse el domingo 5 de octubre alrededor de las 13.30 horas en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires) para la duodécima jornada. La transmisión en vivo en la televisión será de la TV Pública, mientras que el streaming online irá por Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El calendario del TC en el 2025