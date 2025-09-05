La ACTC eligió a sus autoridades hasta 2029.

Culminada la fase regular del Turismo Carretera con la cita en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, la ACTC pudo tomarse un respiro de los certámenes centrales para llevar a cabo las elecciones que estaban previstas para esta semana. Tanto es así que este lunes se llevó a cabo una asamblea general de socios en la sede de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, situada en el barrio porteño de Caballito.

La reunión se dio con el fin de realizar los comicios para la elección del cargo de presidente de la entidad y también de la Comisión Directiva, que se había renovado por última vez en 2021. Al igual que en aquella ocasión, este lunes Hugo Mazzacane recibió su tercera reelección para permanecer a cargo de la ACTC, que preside desde su victoria en las elecciones del 2013 tras la salida de Oscar Aventín.

De esta manera, Mazzacane seguirá al mando de la ACTC por otros cuatro años hasta 2029, tiempo en el que será acompañado por su actual Comisión Directiva, que también fue reelecta por los socios. Así lo informó la entidad a través de su sitio oficial, donde se declaró a Gastón Mazzacane y Fernando Iglesias como vicepresidentes, mientras que Facundo Gil Bicella seguirá como secretario general, acompañado por Christian Ledesma como su vice.

El resto de la Comisión Directiva se completa con Juan Manuel Deambrosi en la tesorería junto a Luis Alberto Miraldi, a la vez que Rubén García Bayon, Jorge Oyhanart y Enrique Candela ocuparán la Comisión Revisora de Cuentas. Cabe destacar que tanto los revisores de cuentas como los vocales suplentes se actualizarán dentro de dos años, mientras que los seis voceros titulares cumplirán con los cuatro años del ciclo.

¿Cuándo vuelve el TC?

Tras la victoria de Agustín Canapino en Buenos Aires, el Turismo Carretera espera por el inicio de la Copa de Oro en la decimoprimera fecha de la temporada, que se disputará en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis el fin de semana del 13 y 14 de septiembre. Esta semana, la ACTC presentó Ticket Motor, la nueva plataforma para la adquisición de las entradas, cuyos precios ya se encuentra disponible para la cita en el circuito sanluisino.

Las citas que quedan para la definición de la Copa de Oro.