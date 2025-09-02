Werner está tercero en la Copa de Oro.

A pesar de haber tenido una fase regular complicada, Mariano Werner cumplió con el objetivo de clasificar a la Copa de Oro del Turismo Carretera con la quinta posición conseguida en la décima fecha en el Circuito 12 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Con dicho resultado, se consolidó en el decimoprimer lugar de la tabla con 178 puntos, tres más que Matías Rossi, quien se quedó a las puertas de los doce mejores del año.

Incluso antes de concretar la clasificación a la etapa final del campeonato, el piloto entrerriano había dado a conocer que tenía planes de cambiar su Ford Mustang Mach I para el comienzo de la Copa de Oro para tener un coche en óptimas condiciones. Esto se debe, en parte, a los distintos problemas que tuvo Werner en el transcurso de la fase regular, por lo que la idea era llegar con un nuevo vehículo para la decimoprimera fecha en San Luis.

Sin embargo, el tricampeón del TC decidió dar marcha atrás con esta idea, por lo que arribará al Autódromo Rosendo Hernández con el mismo modelo de Ford que viene usando desde principios de año. De acuerdo con Carburando, el plan del “Zorro de Paraná” era comparar el funcionamiento de los dos vehículos, con el énfasis puesto en el rendimiento del segundo, que iba a ser armado por Fadel Racing.

Ahora bien, la decisión de mantener el coche actual se justifica con no perder tiempo con el desarrollo del nuevo coche, puesto que la cercanía de la visita al circuito sanluisino supone poco tiempo de trabajo para ello. Por eso, Werner optó por centrar los esfuerzos en el Ford Mustang Mach I original y ponerlo en óptimas condiciones para la cita en San Luis, que se dará en el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

Las posiciones de la Copa de Oro del TC

Tras la cita en Buenos Aires, el Turismo Carretera terminó de definir a los doce clasificados a la Copa de Oro, a la que Marcelo Agrelo llega con 15 puntos por haber ganado la fase regular. Cabe mencionar que los puntos se reinician a esta altura del campeonato, pero que los que hayan ganado finales tienen puntos iniciales al igual que el piloto de Comodoro Rivadavia.

Werner llega a la Copa de Oro con 8 puntos por su triunfo en Córdoba.