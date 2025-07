Rossi está noveno en el TC con 153 puntos.

El último lunes, Jorge Macri, junto a la empresa GOSD de Orly Terranova y el diseñador Hermann Tilke, anunció el regreso del MotoGP a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para marzo del 2027. Ahora bien, la obtención de la homologación para que el Mundial de Motociclismo aterrice en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez requiere de toda una serie de remodelaciones en el trazado porteño, lo que requerirá de una inversión de aproximadamente 150 millones de dólares.

Según indicaron en la presentación del proyecto realizada en la recta principal del Circuito 12, la idea es comenzar con las obras en octubre de este año, de manera tal que finalicen en febrero del 2027. Esto ha causado toda una ola de incertidumbre en el Turismo Carretera, con opiniones divididas acerca de cómo afectará a la categoría a pesar de que se advirtió que no todo el trazado será modificado para recibir al MotoGP.

Uno de los que salió a hablar al respecto ha sido Matías Rossi, el campeón del TC en 2014 que, en diálogo con Carburando, dio su opinión sobre el problema que podría traer el nuevo trazado en el Gálvez. “Vi un poco el trazado, que está orientado a MotoGP. Lo que vi me gustó, en las formas. Si me parece que no es muy funcional a los autos de Turismo, por el tipo de curvas, porque son muy redondas”, comenzó el oriundo de Del Viso.

Y es que una de las particulares que notó el piloto de Pradecon Racing es que este tipo de curvas favorece la defensa de las posiciones, lo que sería perjudicial para los rebases en el TC. “Hay que ver para que se hace, si es estrictamente para MotoGP, para el automovilismo no va a ser un buen trazado por lo de las curvas. Debería tener otra variante para que sea funcional al automovilismo y al motociclismo”, agregó Rossi al respecto.

Esto plantea la posibilidad de que el Gálvez no siga en el TC en los próximos años, en especial con la presencia del San Juan Villicum. “Me encantaría que permanezca el 12, pero no sé si es posible, porque son muchas tierras, y no es la idea. Como piloto me gustaría, pero también lo moderno: me gusta recibir el MotoGP, estar en el plano mundial”, agregó.

Así sería el nuevo trazado de la Ciudad para el MotoGP.

¿Cuándo se corre el TC de nuevo?

El Turismo Carretera volverá a las pistas el próximo mes con el Desafío de las Estrellas, la tercera carrera especial de la temporada. Dicha cita, la novena de la campaña, se llevará a cabo en el Circuito San Juan Villicum los días 9 y 10 de agosto. Cabe mencionar que está será la penúltima fecha antes del cierre de la fase regular, que se dará justamente en el Gálvez el 24 del mismo mes.