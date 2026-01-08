EN VIVO
Europa

Las bolsas europeas pierden impulso al sopesar los resultados y la geopolítica

08 de enero, 2026 | 05.50

Las ‍bolsas europeas profundizaban su retroceso el jueves, mientras los inversores recalibraban sus apuestas tras ‍un fuerte comienzo ⁠de año, con los riesgos geopolíticos y las importantes actualizaciones de resultados en el punto de mira.

El índice STOXX 600 caía un 0,2%, a 604,09 a las 0813 GMT, y se encaminaba a su segundo día consecutivo en números rojos si se mantienen los niveles actuales. El índice ‌había superado la barrera de los ⁠600 puntos por primera ⁠vez esta semana.

Aunque los movimientos del mercado esta semana han sugerido que los inversores no están demasiado ‍preocupados por las consecuencias de Venezuela, un flujo constante de titulares ⁠ha añadido cierta inquietud, dejando ‌a los operadores divididos entre la compra y la reducción del riesgo.

El miércoles, altos representantes estadounidenses afirmaron que el país necesita controlar indefinidamente las ventas y los ingresos petroleros ‌de ‌Venezuela para estabilizar su economía, reconstruir su sector petrolero y asegurarse de que actúa en interés de Estados Unidos.

Además, EEUU incautó dos petroleros vinculados a Venezuela ​en el océano Atlántico.

En medio del aumento de las tensiones geopolíticas, el índice STOXX aeroespacial y de defensa subía por quinta sesión consecutiva hasta alcanzar un máximo histórico. En el momento de escribir esta crónica aumentaba un 1,8%.

Mientras tanto, las acciones de ‍AB Foods descendían un 10,4%, alcanzando su nivel más bajo desde abril del año pasado, después de que advirtiera de un menor beneficio anual debido a la débil demanda en su cadena ​Primark en Europa y a las moderadas ventas en EEUU de su negocio de alimentación.

El regulador británico ​de la competencia también acelerará su investigación sobre el acuerdo de la empresa para ⁠comprar la marca de pan Hovis, dijo el jueves.

Con información de Reuters

