Las bolsas europeas pierden impulso al sopesar los resultados y la geopolítica

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ‍bolsas europeas profundizaban su retroceso el jueves, mientras los inversores recalibraban sus apuestas tras ‍un fuerte comienzo ⁠de año, con los riesgos geopolíticos y las importantes actualizaciones de resultados en el punto de mira.

El índice STOXX 600 caía un 0,2%, a 604,09 a las 0813 GMT, y se encaminaba a su segundo día consecutivo en números rojos si se mantienen los niveles actuales. El índice ‌había superado la barrera de los ⁠600 puntos por primera ⁠vez esta semana.

Aunque los movimientos del mercado esta semana han sugerido que los inversores no están demasiado ‍preocupados por las consecuencias de Venezuela, un flujo constante de titulares ⁠ha añadido cierta inquietud, dejando ‌a los operadores divididos entre la compra y la reducción del riesgo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El miércoles, altos representantes estadounidenses afirmaron que el país necesita controlar indefinidamente las ventas y los ingresos petroleros ‌de ‌Venezuela para estabilizar su economía, reconstruir su sector petrolero y asegurarse de que actúa en interés de Estados Unidos.

Además, EEUU incautó dos petroleros vinculados a Venezuela ​en el océano Atlántico.

En medio del aumento de las tensiones geopolíticas, el índice STOXX aeroespacial y de defensa subía por quinta sesión consecutiva hasta alcanzar un máximo histórico. En el momento de escribir esta crónica aumentaba un 1,8%.

Mientras tanto, las acciones de ‍AB Foods descendían un 10,4%, alcanzando su nivel más bajo desde abril del año pasado, después de que advirtiera de un menor beneficio anual debido a la débil demanda en su cadena ​Primark en Europa y a las moderadas ventas en EEUU de su negocio de alimentación.

El regulador británico ​de la competencia también acelerará su investigación sobre el acuerdo de la empresa para ⁠comprar la marca de pan Hovis, dijo el jueves.

Con información de Reuters