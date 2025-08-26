TC: el plan de Werner para el comienzo de la Copa de Oro

Werner quedó decimoprimero en la fase regular.

Luego de ganar la última serie en el Circuito 12 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Mariano Werner tuvo que acudir rápidamente a su equipo para solucionar un problema que se había presentado en el Ford Mustang Mach I. En el transcurso de esas cinco vueltas, el coche comenzó a largar humo, lo que hizo trabajar a contratiempo a los mecánicos para poner en condiciones el auto de cara a la final del Turismo Carretera en Buenos Aires.

De hecho, se vio a Guillermo Pianca trabajando en el motor del Mustang para que el piloto entrerriano pueda competir en la final, en la que no solo tenía chances de victoria, sino que también se jugaba la clasificación a la Copa de Oro del TC. Finalmente, Werner pudo participar, aunque con una merma de rendimiento que le impidió defender el liderato en la largada al igual que las posibilidades de terminar en el podio.

Aun con estos inconvenientes, el tricampeón del TC terminó en el quinto lugar, lo que le permitió quedar entre los doce mejores de la fase regular en el decimoprimer puesto con 178 puntos. De esta manera, Werner cumplió con el objetivo de clasificar a la Copa de Oro, que comenzará el próximo mes con la visita al Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, a donde el piloto de Fadel Memo Corse piensa llegar en óptimas condiciones.

Tal es así que el “Zorro de Paraná” programó una sesión de prácticas en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata para realizar todas las pruebas antes de viajar al circuito sanluisino. Claro que el entrerriano no es el único que planeó unos test para la previa de la decimoprimera fecha de la temporada, puesto que Mauricio Lambiris y Juan Martín Trucco también visitarán el trazado de la capital bonaerense antes del 14 de septiembre.

Los candidatos al título del TC 2025

Finalizada la fase regular, el Turismo Carretera cuenta, por el momento, con cuatro candidatos para ganar el título a fin de año, ya que uno de los requisitos para ser campeón es haber ganado al menos una final en la temporada. Esto es algo con lo que cumplen Otto Fritzler, Mauricio Lambiris, Mariano Werner y Agustín Canapino, que lidera la tabla con 16 puntos, ya que cada victoria suma ocho unidades en la Copa de Oro y el arrecifeño logró dos triunfos en la diez fechas disputadas.