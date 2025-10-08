Canapino corrió una temporada y media en IndyCar.

Luego de tres temporadas sin poder reclamar su quinto título en el Turismo Carretera, Agustín Canapino optó por aventurarse en el IndyCar de la mano de Ricardo Juncos, quien se lo llevó para que corra para su equipo, Juncos Hollinger Racing, en 2023. Al mando del Dallara IR18, el argentino disputó las 17 fechas de aquella temporada y reunió un total de 180 puntos que lo dejaron en el vigesimoprimer lugar, pero todo cambió al año siguiente.

En agosto del año pasado, la escudería de Indianápolis dio a conocer que el piloto arrecifeño no iba a continuar en la categoría tras la decimosegunda fecha en Toronto, por lo que su aventura en el IndyCar se terminó cinco fechas antes del cierre del campeonato. La manera en la que se dio la salida de Canapino causó mucho desagrado entre los aficionados, que pidieron su regreso, algo que podría llegar a concretarse en 2026.

La idea del presidente del equipo es contar con el “Titán de Arrecifes” para correr las 500 Millas de Indianápolis, pero por el momento no es posible confirmar su participación por una cuestión de calendarios y disponibilidad. De ahí que, aunque Canapino sea el principal candidato de Juncos, haya otra opción para que ocupe el asiento del monoplaza en caso de que el tetracampeón del TC dé una respuesta negativa.

Se trata de Nicolás Varrone, el oriundo de Ingeniero Maschwitz que actualmente participa del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA al mando del Porsche 963 de Proton Competition en la categoría Hypercar. De hecho, Brandon Widmer, vicepresidente del equipo que representa a General Motors, mostró su apoyo al piloto de 24 años, que se ha consagrado campeón en las carreras de resistencia con Corvette Racing en 2023.

“Nico tiene un talento innato, combinado con una conducción muy competitiva y una personalidad tranquila. Conocí a Nico en nuestra prueba de pilotos silver en Bahréin, tras el evento del WEC en noviembre de 2022. Enseguida se adaptó a nuestro Corvette C8.R, siguió las instrucciones a la perfección y nos dio muy buenos comentarios durante su primer día al volante”, afirmó el directivo.

Varrone apunta a llegar a la F2.

¿Cuándo vuelve a correr el TC?

Tras la cita en San Nicolás, el Turismo Carretera no volverá hasta el próximo mes, cuando se visite el Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos por la decimotercera fecha de la temporada en el fin de semana del 1-2 de noviembre. Será la tercera fecha en lo que va de la Copa de Oro, donde Agustín Canapino lidera con 108 puntos y con el extra de ser el único piloto entre los cinco mejores en haber ganado al menos una final en lo que va del año.