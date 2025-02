Efecto Colapinto: Nicolás Varrone reveló su plan para llegar a la Fórmula 1

Varrone apunta a llegar a la F2 en este 2025.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en el GP de Italia 2024 ha potenciado a varios talentos argentinos a seguir los pasos del joven de Pilar, que ahora mismo se encuentra como piloto de reserva en Alpine a la espera de una posibilidad para competir este año. Uno de los que también aspira a llegar a la F1 en el futuro es Nicolás Varrone, conocido en la FIA por haber sido el ganador del Campeonato Mundial de Resistencia en 2023, mismo año en que ganó las 24 Horas de Le Mans en la clase GTE Am con su Chevrolet Corvette C8.R.

El año pasado, el piloto argentino comenzó su segunda temporada en las Asian Le Mans Series, esta vez con la escudería AF Corse, aunque su principal propósito para este 2025 será buscar un asiento en la F2. Y es que Varrone apunta a causar un “efecto Colapinto” en la segunda categoría con la esperanza de llegar a la F1, algo similar a lo que hizo el pilarense en la temporada pasada, en la que saltó de la F2 a la F1 en cuestión de meses.

Si bien el oriundo de Ingeniero Maschwitz no espera que su paso a la Fórmula 1 se dé con la misma velocidad que su compatriota, sí reconoció que tiene que brillar en la F2 para lograr su objetivo de debutar en la máxima categoría. “Yo sé que lo que tiene que pasar ahora para que eso suceda y se abra una puerta para tener la chance de subirme a un Fórmula 1. Tengo que ir a Fórmula 2 y no importa en qué carrera me suba sino que tiene que ser un efecto shock, tengo que ir y romperla”, afirmó el joven de 24 años en declaraciones rescatadas por TN.

Por el momento, Varrone no ha sido llamado para sumarse a la F2, pero no pierde las esperanzas ni considera que tenga que ir desde el inicio, ya que se contenta con dar pasos hacia la F1 incluso con el campeonato comenzado: “No importa si es a mitad de año, si no conozco el año, la pista. Sé que tengo que llegar y causar una impresión de ‘wow, de dónde salió’ y si eso sucede, que es para lo que trabajo, vendrá lo otro y las posibilidades de seguir creciendo”, agregó.

El dilema del calendario para Varrone

Nicolás Varrone tendrá un serio problema para llegar a la F2 en este año, puesto que participará nuevamente del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, en el que buscará los puntos para su Superlicencia. Ambas competencias se superpondrán en dos fechas, el 20 de abril y el 7 de septiembre, por lo que podría complicar un contrato en la F2, salvo que pueda establecer de antemano que la Fórmula tendrá prioridad por sobre las citas en Ímola y Austin con Proton, escudería con la que correrá en un Porsche 963.