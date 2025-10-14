Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Luego de varios meses con Flavio Briatore cumpliendo la doble función de asesor y director de Alpine, Steve Nielsen finalmente ocupó el lugar que dejó la salida de Oliver Oakes y se convirtió en el nuevo jefe del equipo galo. Su debut se dio en el GP de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto terminó en el decimonoveno lugar y ya lleva dos fechas al frente de la escudería francesa, donde la mente ya está puesta en 2026.

Y es que el próximo año, la Fórmula 1 ingresará en una nueva era con el cambio de la normativa técnica, que pondrá a los equipos en cero con la llegada de los nuevos motores y las nuevas tecnologías que se aplicarán a los monoplazas. Para Alpine, esto también significa el cambio de las unidades de potencia de Renault por las de Mercedes, que actualmente es motorista de Williams, McLaren y Aston Martin, que en 2026 iniciará su alianza con Honda.

Ahora bien, uno de los temas que estuvo en discusión en los últimos meses es cuánto durará la nueva normativa, puesto que desde la F1 han mencionado la posibilidad de volver a los motores V8 en 2031 e incluso se ha llegado a pensar en que suceda en 2029. Esto se traduce en un corto ciclo de vida para la era que comenzará en 2026, por lo que Nielsen cuestionó los accionares de la competencia ante la falta de estabilidad.

“Cuando hay grandes cambios en el reglamento, el pelotón se dispersa al principio, pero los equipos encuentran soluciones similares muy rápido y luego todo vuelve a cerrarse”, comenzó el jefe de Colapinto en declaraciones rescatadas por Motorsport. En base a esto, Nielsen considera que hay que pensar muy detenidamente antes de imponer cambios en el reglamento, en especial porque considera que las mejores carreras se ven en la etapa final de cada era.

“No deberíamos volver a cambiarlo todo demasiado rápido. Soy un fan de los nuevos autos de 2026, pero si volvemos a tener buenas carreras pronto, entonces deberíamos mantenerlo así durante un tiempo”, agregó el británico. Cabe mencionar que la era actual de la F1 comenzó en 2022 con el regreso del efecto suelo, lo que significa que apenas atravesamos la cuarta temporada bajo esta normativa.

Nielsen es una persona de confianza de Briatore.

La bancada de Nielsen a Colapinto

Tras el GP de Singapur, Steve Nielsen fue consultado por las posibilidades de mantener a Franco Colapinto como compañero de Pierre Gasly, único piloto confirmado para Alpine en 2026. Al respecto, el ingeniero respondió apoyando al argentino: “Los pilotos se comparan primero con sus compañeros de equipo. Pierre es un piloto con mucha experiencia. Comparamos a Franco con Pierre. Y ha hecho un trabajo excelente en las últimas tres carreras. Si esto continúa así, no veo motivo para que no pueda seguir en el puesto”.