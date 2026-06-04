La enfermedad inflamatoria intestinal avanza en silencio: cuáles son las señales de alerta

Los problemas digestivos suelen vincularse al colon irritable, pero desde el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que es importante distinguir los signos que presentan los pacientes para realizar un correcto diagnóstico. En el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) -celebrado cada 19 de mayo- profesionales de dicha institución de salud difundieron detalles sobre este trastorno poco conocido y que, muchas veces, se lo confunde con otras patologías digestivas.

Para ello, es importante conocer los principales síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal que pueden ser:

Diarrea crónica o con sangre

Dolor abdominal

Pérdida de peso

Olga Quintero, médica de planta de la sección de EII del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Clínicas, sostiene que es clave que, ante la aparición de estas señales, los pacientes hagan una consulta médica.

"Es súper importante no retrasar el diagnóstico porque es una enfermedad que sin control y tratamiento puede generar complicaciones afectando considerablemente la calidad de vida del paciente", expresa.

Quintero también indica que el EII puede confundirse con colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Mientras esta última, en general, afecta cualquier parte del aparato digestivo especialmente el intestino delgado y el colon, en el caso de la colitis ulcerosa, daña exclusivamente al colon y al recto. Eso genera inflamación en la capa superficial del intestino provocando úlceras y sangrado.

Para llegar a un diagnóstico adecuado, la médica considera importante hacer estudios específicos como análisis de laboratorio, calprotectina fecal, resonancia, tomografía y videocolonoscopía y, a la vez, poner en marcha ciertos criterios clínicos. “No hay un solo criterio para el diagnóstico. Hay tres pilares: la clínica, los laboratorios y la colonoscopia con biopsia”, sostiene.

Los casos de Enfermedad Inflamatoria Intestinal crecen: ¿por qué?

La especialista del Clínicas confirma que, en los últimos años, han crecido los casos de pacientes con EII y esto se explica, en gran parte, por el consumo ultraprocesados, y el uso indiscriminado de antibióticos. En este sentido, recomienda seguir una dieta mediterránea que se basa en alimentos de origen vegetal y grasas saludables.

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal no tiene cura, no obstante, existen diversos tratamientos para desinflamar el intestino y mejorar la calidad de vida de los pacientes. "Cada vez hay más herramientas para una medicina personalizada y más posibilidades de tratarla de manera oportuna", precisa.

Por otro lado, resulta fundamental la detección precoz de la enfermedad y la no naturalización de los síntomas persistentes, ya que eso permite que el tratamiento brinde mejores y más rápidos efectos.