El problema digestivo frecuente en la tercera edad que muchas veces se subestima.

Con el correr de los años problemas relacionados a la digestión son usuales, sobre todo en quienes no llevaron una alimentación del todo saludable. Es el caso del estreñimiento crónico, el cual es más frecuente de lo que se cree, principalmente en la tercera edad, y muchas veces es subestimado. "El estreñimiento puede ser agudo o crónico. El estreñimiento agudo se inicia de forma repentina y manifiesta. El estreñimiento crónico puede comenzar de modo gradual y persistir durante meses o años", explica Jonathan Gotfried, gastroenterólogo.

En un artículo publicado en el Manual MSD, el especialista indicó que "muchas personas creen sufrir estreñimiento si no realizan una deposición diaria", y profundiza: "Sin embargo, una frecuencia de una deposición diaria no es lo habitual para todas las personas. Es normal tener desde 1 a 3 evacuaciones por día hasta 2 a 3 evacuaciones por semana".

Siguiendo esta línea, Gotfried advierte que "el hecho de que el número de deposiciones sea reducido no necesariamente indica que exista un problema, a menos que haya cambios sustanciales del patrón previo", y que en verdad, "se suele culpar al estreñimiento de muchos síntomas (como malestar abdominal, náuseas, cansancio e inapetencia), que son en realidad el resultado de otros trastornos (como el síndrome del intestino irritable o la depresión)".

El estreñimiento crónico es común a partir de la tercera edad.

En lo que respecta a cómo solucionar el estreñimiento crónico, el gastroenterólogo indica: "No se debe esperar que todos los síntomas se alivien con una deposición diaria, y no se debe abusar de las medidas para ayudar a los hábitos intestinales, como laxantes y enemas, y aclara que, "sin embargo, existen maneras de aliviar los síntomas del estreñimiento sin causar daños, como por ejemplo comer más fruta, verdura, fibra y cereales".

Qué complicaciones puede causar el estreñimiento crónico

Ahora bien, en lo que respecta a las complicaciones relacionadas con el estreñimiento crónico, el especialista compartió una lista que incluye hemorroides, prolapso rectal, fisura anal, enfermedad diverticular y retención fecal.

Sobre estos problemas, detalla: "Un esfuerzo excesivo durante la defecación aumenta la presión sobre las venas que circundan el ano y puede dar lugar a la aparición de hemorroides; en muy contadas ocasiones se produce la protrusión del recto a través del ano (prolapso rectal)".

Por otro lado, explica que "el paso de heces duras puede causar una rotura en la piel del ano (fisura anal)", y que "las lesiones en las paredes del intestino grueso provocan la formación de pequeños sacos en forma de globo o de bolsillo invertido (divertículos), que pueden inflamarse (diverticulitis)", por último, "los divertículos a veces sangran y rara vez se rompen (causando peritonitis)", concluye el gastroenterólogo.