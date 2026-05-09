El problema silencioso que puede hacer perder fuerza y movilidad con el paso de los años.

Es normal que con el paso de los años el cuerpo empiece a debilitarse y esté más propenso a sufrir de la pérdida de fuerza y movilidad. Sin embargo, en algunos casos aquello está relacionado con un problema silencioso y poco conocido: la sarcopenia.

La sarcopenia es una condición que lleva a la pérdida de masa y función muscular. Suele afectar sobre todo a personas mayores. Como avanza lentamente y muchas veces sin síntomas bruscos, suele pasar inadvertida en sus primeras etapas. El problema es que, cuando no se detecta a tiempo, puede afectar la autonomía, el equilibrio y la capacidad para realizar tareas cotidianas.

Cómo detectar la sarcopenia: síntomas y causas

La sarcopenia se produce cuando el cuerpo comienza a perder músculo más rápido de lo que puede regenerarlo. Ese proceso puede estar relacionado con el envejecimiento, pero también con el sedentarismo, una alimentación insuficiente en proteínas, enfermedades crónicas o períodos prolongados de inmovilidad.

La sarcopenia puede pasar por desapercibida.

Esta condición física no siempre se manifiesta de manera evidente. A veces empieza con señales pequeñas, por ejemplo, sucede muchas veces que cargar bolsas se vuelve más pesado o que cuesta sostener el ritmo al caminar. Son cambios que muchas personas naturalizan, aunque pueden ser las primeras alertas de que el cuerpo está perdiendo fuerza muscular.

Los especialistas advierten que la sarcopenia también puede alterar el equilibrio y aumentar el riesgo de caídas, fracturas y pérdida de independencia. En adultos mayores, una caída puede traer graves consecuencias, es por eso que es fundamental detectar si se trata de una pérdida generalizada de masa muscular.

Cómo prevenir la sarcopenia

Una de las herramientas más eficaces para prevenir la sarcopenia es el ejercicio regular, especialmente las actividades que trabajan fuerza y resistencia muscular. En este sentido, caminar ayuda, pero no siempre alcanza.

Lo más recomendable es incorporar rutinas de movimientos de resistencia y ejercicios con el propio peso corporal, siempre adaptados a cada edad y persona. Asimismo, es fundamental llevar una alimentación saludable, que aporte proteínas, vitamina D y otros nutrientes que ayudan a conservar la masa muscular.

Asi que, no se trata de naturalizar la pérdida de masa muscular, sino de prestar atención a las causas y síntomas que se presentan. Detectar a tiempo un cuadro como la sarcopenia es primordial para llevar una vida saludable, sobre todo, en el caso de los adultos mayores.