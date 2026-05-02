Señales silenciosas que el cuerpo envía y son estrés: cuáles son y cómo reconocerlas.

Lo que al principio puede parecer simple cansancio o un mal día, a veces es la forma en que el cuerpo intenta advertir que está funcionando en estado de alerta constante. Es por eso que, desde la Organización Mundial de la Salud compartieron cuáles son los sintomas silenciosos que el cuerpo envía cuando sufre de estrés crónico.

El problema aparece cuando esas señales se vuelven parte de la normalidad. La falta de energía, el mal humor o la dificultad para concentrarse suelen atribuirse al ritmo cotidiano, pero detrás puede haber estrés acumulado. Cuando esto se sostiene en el tiempo, el cuadro no solo afecta el ánimo, sino que también puede tener impacto en el descanso, el sistema digestivo y la salud cardiovascular.

Señales silenciosas que pueden indicar estrés

El organismo suele manifestar el estrés antes de que la persona lo identifique de manera consciente. Por eso, prestar atención a ciertos cambios cotidianos puede ser clave para detectarlo a tiempo.

El estrés crónico puede expresarse de manera silenciosa a través de síntomas que pasan por desapercibidos.

Una de las señales más frecuentes es el cansancio persistente. No se trata solo de sentirse agotado después de una jornada intensa, sino de despertarse sin sensación de descanso o arrastrar fatiga durante varios días. En este sentido, también es habitual que aparezcan alteraciones en el sueño. Dificultad para conciliarlo, despertares nocturnos o una sensación de sueño poco reparador suelen estar entre las primeras manifestaciones.

Los dolores de cabeza recurrentes, la tensión en cuello, espalda o mandíbula y las molestias musculares sin una causa física clara también pueden estar vinculados con estados prolongados de estrés.

A eso se suman cambios emocionales que muchas veces pasan inadvertidos, como la irritabilidad, respuestas desmedidas frente a situaciones menores, sensación de saturación y menor tolerancia a la frustración. Otra señal frecuente es la dificultad para sostener la atención. Cuando cuesta concentrarse, ordenar ideas o recordar tareas simples, el cuerpo también puede estar reflejando un desgaste.

En algunos casos, el sistema digestivo también se ve afectado y pueden aparecer problemas como acidez, malestar estomacal, hinchazón o cambios en el tránsito intestinal, todos síntomas que pueden aparecer cuando el estrés se vuelve sostenido.

Todo esto ocurre básicamente porque cuando una persona atraviesa una situación estresante, el organismo activa un mecanismo natural de defensa. En ese proceso libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que preparan al cuerpo para responder ante una amenaza. Lo importante en estos casos es no dejarse estar y acudir a especialistas.